为人民托起“稳稳的幸福”

在党的二十大开设的“党代表通道”上，浙江淳安县下姜村党总支书记、村委会主任姜丽娟分享了近年来的山乡巨变。农户在家门口就业，每年村里分红，通过远程医疗让省城专家看病……下姜村村民日子越过越红火。放眼全国，越来越多的“下姜村”正在描绘现代版的“富春山居图”，推动幸福生活步步高。

治国有常，利民为本。让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。在党的二十大报告中，习近平总书记指出，经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，强调在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。深入贯彻以人民为中心的发展思想，我们党交出了一份温暖人心的民生答卷。

宏观视角，最能看出趋势的变化；微观案例，最能感受政策的温度。十年来，从居民人均可支配收入增长近八成，到中等收入群体超过4亿人，再到基本医疗保险覆盖13.6亿人，一个个数据成为民生改善的真实写照。而高铁时代，途经少数民族聚居地区的一列列“慢火车”，成为老乡的上学车和致富车，兑现着决不让一个少数民族、一个地区掉队的承诺；一次次集采谈判，让患者医药负担大幅降低，彰显了人民至上、生命至上的理念；社区街道，一个个老年人食堂，为空巢老人送上暖心服务，折射出尊老敬老的风尚。真真切切的实惠，实实在在的好事，提升了人民群众的幸福指数。

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。如何应对新冠肺炎疫情冲击，兜牢民生底线；如何缩小贫富差距，实现共同富裕；如何拉动投资，补齐民生短板……解决这些问题，必须坚持在发展中保障和改善民生。发展是解决一切问题的总钥匙。完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力解决发展不平衡不充分问题，才能做好做大“蛋糕”、切好分好“蛋糕”，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

做好民生保障工作，必须确保党中央的决策部署落实到位。从增加低收入者收入，到消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，再到加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，党的二十大报告就增进民生福祉、提高人民生活品质作出详细部署。各地区各部门必须从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，不断实现人民对美好生活的向往。

“中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。”在党的二十大开幕会上，习近平总书记的深情话语引发热烈掌声。锚定民心这个最大的政治，聚焦人民幸福生活这一“国之大者”，始终同人民站在一起、想在一起、干在一起，我们定能不断为人民托起“稳稳的幸福”。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 09 版）