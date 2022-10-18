吴长碧代表——

促进高质量充分就业

“党的二十大报告提出，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。就业是最大的民生，市场主体是稳定经济基本盘的重要基础，也是吸纳就业的主渠道。”南方电网云南电网公司昭通彝良供电局总经理助理吴长碧代表表示，实施好就业优先政策，要坚持减负、稳岗、扩就业并举，切实稳住市场主体，增强企业创造和稳定就业岗位的能力。政策要精准发力，做好重点群体就业工作。

吴长碧说：“作为企业，我们将开拓更多优质岗位，努力帮助高校毕业生等重点群体实现更高质量更充分就业，开展专业培训、就业工厂等项目，传授劳动技能，为困难群众提供就业岗位和就近就业机会。”

（本报记者黄福特）

杨汝倩代表——

织密织牢社会保障网

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障。“党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。作为一名12345政务服务便民热线的工作人员，在平日工作里真切感受到社会保障关系每一名群众，织密织牢社会保障网至关重要。”天津市便民专线服务中心党委委员、运行管理部现场班长杨汝倩代表说。

杨汝倩表示，社会保障制度的各项改革举措要加快落地见效，让农民工、灵活就业人员、新业态就业人员等群体能更便捷地参加社会保险，更好满足人民群众多样化需求。同时，要进一步优化服务流程，用心用情为民服务，让百姓享受到更加便捷的公共服务。

（本报记者王瑨、常钦、宋静思）

张晓静代表——

提升医疗卫生服务适老化水平

党的二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。河北省遵化市中医医院护理部主任张晓静代表说，我国养老事业和养老产业发展取得显著成就，接下来要着力提升医疗卫生服务体系的适老化水平，推进老年健康预防关口前移，促进老年健康服务从“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变。

“健康服务需求已成为老年人最急迫、最突出的需求之一。”张晓静表示，要进一步深化公立医院综合改革，提升基层医疗服务能力，推进二级及以上医院设立老年病、康复医学、安宁疗护等科室，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料等一体化的健康养老服务。同时，逐步提升基层医疗机构为居家老年人提供上门服务的能力，不断完善老年健康服务体系。

（本报记者贺勇）

刘韦达代表——

持续提高饮用水质量

群众衣食住行相关领域的公共服务质量，事关民生福祉。“党的二十大报告提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。我们要持续提高饮用水质量，提高人民生活品质。”湖南省邵阳市自来水公司生产技术部部长刘韦达代表说。

刘韦达表示，党的十八大以来，我国城市供水事业取得飞速发展。近年来，邵阳市以安全、优质、高效供水为目标，积极满足人民群众需求，谋划供水体系建设，着力升级生产工艺、严格水质检测、落实服务细节、完善节水设施，为城市发展和人民生活提供优质水。今后要通过管理强企、智慧赋能，加大水厂智能化控制改造力度，加快智慧化信息平台建设步伐，着力加强企业发展、服务升级、供水提质，不断提升群众满意度和获得感，在推动高质量发展中展现更大作为。

（本报记者申智林）

丁海燕代表——

让特教学生接受更优质教育

“作为一名特教教师，我深切感受到国家对残疾人的关爱与保障。”安徽省蚌埠市特殊教育中心教师丁海燕代表说，这十年，特殊教育的投入不断加大，蚌埠市残疾儿童义务教育入学率达到96%以上。围绕德智体美劳全面发展，学校教学课程的设置更丰富、更充实，更加注重学生的全面发展和综合能力培养。义务教育阶段特殊教育生均公用经费显著提高。

“党的二十大报告提出，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。这让我备受鼓舞，充满期待。”丁海燕表示，进一步完善特殊教育体系，将让更多特教学生接受更优质的教育。一方面，围绕随班就读提升质量、送教上门增强实效，更好保障残疾人平等接受教育的权利；另一方面，加强特殊教育教师队伍建设，建立更多元更具特色的课程体系，不断提升特殊教育质量。

（本报记者孙振）

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 09 版）