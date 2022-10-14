人民幸福  生活美好（奋进新征程 建功新时代·非凡十年）

数据来源：国家统计局

增进民生福祉是发展的根本目的。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中保障和改善民生，统筹抓好就业、收入分配、教育、社保、医疗等各方面工作，着力提升基本公共服务均等化水平，不断满足人民对高品质美好生活的期待。

这十年，群众获得感实实在在。收入水平持续提高，全国居民人均可支配收入由2013年的18311元增加到2021年的35128元；医疗卫生事业不断进步，全国医疗卫生机构从2012年的96.18万个增加到2021年的103.1万个，卫生技术人员从2012年的650万人增加至2021年的1123万人；九年义务教育普及程度大幅提升，2021年全国九年义务教育巩固率和高中阶段毛入学率分别达到95.4%和91.4%……

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。新征程上，我们要把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点，在高质量发展中创造美好生活，让人民幸福生活水平更高、成色更足、内涵更丰富。

（本报记者 杨彦帆）

《 人民日报 》（ 2022年10月14日 11 版）