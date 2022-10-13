国务院联防联控机制：发生局部聚集性疫情的风险依然存在，但总体可控

新华社北京10月13日电（记者李恒、顾天成）国家疾控局传染病防控司司长雷正龙13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，全国疫情形势严峻复杂，呈现“点多、面广、频发”的特点，发生局部聚集性疫情的风险依然存在，但总体可控。

“近期，我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，局部地区疫情出现反弹。”雷正龙介绍，新疆疫情出现反复，但总体可控，内蒙古疫情形势明显好转、病例数显著下降，四川、甘肃、山西等地疫情逐步控制，宁夏、西藏疫情稳定向好，其他部分省份疫情多点散发。

据介绍，国家卫生健康委、国家疾控局加强统筹调度，指导各地落实国庆节前后疫情防控措施，派出工作组强化新疆、内蒙古、宁夏、云南、山西、西藏等地疫情防控力量。

“各地要压实‘四方责任’，实事求是，及时客观报告、公布疫情数据，持续加强疫情防控和应对处置工作，坚决守住不发生规模性疫情的底线。”雷正龙说。

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。