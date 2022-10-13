美药管局批准5岁及以上儿童接种升级版新冠疫苗

国食品和药物管理局(FDA)当地时间12日批准向5岁及以上儿童提供针对奥密克戎毒株的升级版新冠疫苗。

FDA当天批准向5岁至11岁群体提供升级版辉瑞疫苗，向6岁至17岁群体提供升级版莫德纳疫苗。

FDA在声明中说，该升级版疫苗可针对新冠病毒原始毒株以及新冠病毒奥密克戎变异株的新亚型BA.4和BA.5刺突蛋白发挥作用。该升级版新冠疫苗将作为单剂加强针使用，符合年龄要求的人群可在完成初始疫苗接种或加强针接种至少两个月后，接种升级版莫德纳或辉瑞疫苗。

FDA疫苗负责人马克斯(Peter Marks)当天表示，目前儿童已经返回学校上学，民众的行为和活动也逐渐回归到疫情前的状态，人们暴露于新冠病毒的风险可能增加，接种疫苗仍是预防产生严重后果的最有效措施。

马克斯还说，尽管感染新冠病毒后，儿童的症状通常比成年人轻，但已有越来越多的儿童在感染新冠后需接受住院治疗。即使感染初期症状轻微，儿童仍可能受“长期新冠症状”影响。

FDA8月31日已批准向12岁及以上群体提供升级版辉瑞疫苗，向18岁及以上群体提供升级版莫德纳疫苗。

美国白宫新冠应对工作组协调员阿希什·杰哈11日表示，预计目前美国已有1300万人接种升级版疫苗。杰哈同时呼吁民众尽早接种升级版疫苗。

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至10月12日17时，美国累计新冠确诊病例超过9682.7万例，死亡病例超过106.3万例。