在疾控一线守护人民健康（二十大代表风采） 

李群在北京参加新冠肺炎疫情分析会。

新华社记者 张玉薇摄

“我们虽然平凡，但承担着不平凡的疾控责任——守护人民健康和生命安全。”这是中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任李群挂在嘴边的一句话。

新冠肺炎疫情暴发以来，李群多次逆行出征，先后参加了13个省份的聚集性疫情防控工作，并于今年2月赴香港特别行政区支援当地疫情应对，在疫情防控一线累计工作380余天。

2020年“武汉保卫战”中，李群担任中国疾病预防控制中心援鄂前线工作组组长和临时党支部书记，和122名中心队员一起全力奋战。

“党员们在30多个工作点线上参会，齐唱国歌时，很多同志热泪盈眶。这是最真挚、最朴素的感情流露。”2020年2月24日，临时党支部召开第一次支部大会时的场景，李群至今记忆犹新。

面对特殊背景下从不同岗位会聚而来的党员，李群给大家加油鼓劲：“支部是临时的，责任担当不是临时的。所有党员干部要拧成一股绳，劲儿往一处使，打赢这场仗！”

疫情防控工作中，除了赴现场参加疫情处置工作，李群还担任中国疾病预防控制中心一级响应框架副主管，保证中心应急响应工作的顺利开展；同时，组织成立日报专班、流调溯源专班，组建国家流行病学调查专家队，指导各地疫情调查及相关工作。

结合长期工作实践，李群总结出一名合格的疾控工作人员必须具备的四要素：一要“爱”，爱家人、爱同事、爱专业，更要爱祖国、爱人民；二要“信”，坚定信仰信念，全力守护人民生命健康；三要“实”，做每项工作都要求真务实；四要“勤”，达到高超的专业水平。

当选党的二十大代表后，李群肩上的担子更重了。“我将怀着对疾控事业的热爱和信念继续前行，努力为保障国家公共卫生安全和人民的生命健康多作贡献。”李群说。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 04 版）