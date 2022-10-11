程颖：多学科诊疗助力科研与诊疗共同提升

多学科诊疗模式在肿瘤诊治方面，能减少患者的误诊误治，缩短患者诊断和治疗等待时间、增加治疗方案的可选择性、制定最佳治疗手段，改善肿瘤患者预后。近日，吉林省肿瘤医院党委书记、恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心主任程颖做客人民好医生，在分享多学科诊疗模式经验时表示，探索多学科诊疗模式的创新，吉林省肿瘤医院的经验是以提升临床医疗水平与科研创新水平为目标，将优势学科进行“强强联合”，打造一体化的诊疗、创新、研究平台，实现临床科研创新与临床诊疗的共同提升。

程颖介绍，吉林省肿瘤医院在2020年成立了恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心，主要目标是通过多学科协作和精准医疗实现肿瘤诊疗服务质量的提升，同时也是各学科交叉及资源、经验、成果的共享平台。中心在多学科协同建设的整体框架下，将肿瘤内科、临床研究病房、I期临床试验病房、小细胞肺癌病房、特需病房、药物临床试验机构、肿瘤转化医学实验室、生物样本库、临床研究大数据中心等多个专业整合于一体，打造成具有交叉学科融合优势的综合性医疗平台。

“恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心的成立，不仅要发挥临床诊疗的价值，还要发挥临床科研与成果转化的作用。”程颖说，中心依托国家新药创制、下一代测序等多个科研创新和临床转化应用平台，将肿瘤预防、筛查、诊断、治疗和慢病管理与临床研究相结合，实现临床数据、科研创新与科研成果临床应用的有机结合。

“恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心自成立以来，在诊疗技术、科研能力提升与人员结构优化方面均取得了发展，在管理体系、制度流程、人员设施等方面也实现了全面的改进优化。”程颖介绍，未来，恶性肿瘤临床研究一体化诊疗中心将在持续开展临床创新研究的基础上，在探索患者早期疾病管理等方面发挥更大作用。