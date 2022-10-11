国家卫健委：10月10日新增新冠肺炎本土确诊病例427例 本土无症状感染者1662例

10月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例491例。其中境外输入病例64例（广东27例，福建15例，江苏5例，北京3例，云南3例，天津2例，内蒙古2例，上海2例，山东2例，四川2例，浙江1例），含14例由无症状感染者转为确诊病例（广东6例，江苏3例，山东2例，四川2例，浙江1例）；本土病例427例（内蒙古145例，新疆82例，广东38例，重庆26例，四川18例，山西16例，北京13例，河南12例，辽宁11例，云南11例，宁夏10例，陕西9例，浙江7例，福建6例，湖南5例，上海4例，江苏4例，西藏4例，广西3例，安徽1例，山东1例，贵州1例），含100例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古47例，广东10例，四川7例，河南6例，浙江5例，重庆5例，辽宁4例，福建4例，新疆4例，湖南3例，江苏2例，广西1例，云南1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例273例，其中境外输入病例66例，本土病例207例（四川61例，贵州38例，内蒙古36例，广东23例，西藏13例，黑龙江11例，天津6例，云南5例，宁夏4例，江苏2例，浙江2例，陕西2例，福建1例，山东1例，海南1例，重庆1例），解除医学观察的密切接触者25341人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例644例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24725例，累计治愈出院病例24081例，无死亡病例。

截至10月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4104例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例244736例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例254066例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6414753人，尚在医学观察的密切接触者318670人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1758例，其中境外输入96例，本土1662例（内蒙古637例，新疆375例，四川177例，甘肃55例，宁夏39例，云南37例，湖北29例，河南26例，广东25例，上海24例，重庆24例，江苏23例，山西21例，西藏21例，安徽20例，河北18例，辽宁18例，山东17例，湖南16例，陕西15例，吉林14例，天津7例，黑龙江6例，浙江6例，贵州6例，广西3例，福建2例，北京1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者900例，其中境外输入76例，本土824例（西藏235例，宁夏190例，贵州129例，黑龙江115例，四川39例，新疆20例，广西13例，天津12例，广东11例，河北9例，河南9例，内蒙古6例，云南6例，青海6例，江苏5例，陕西5例，甘肃4例，山东3例，上海2例，辽宁1例，吉林1例，安徽1例，海南1例，重庆1例）；当日转为确诊病例114例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者12828例（境外输入884例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7324685例。其中，香港特别行政区420282例（出院86886例，死亡10228例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6903610例（出院13742例，死亡11584例）。