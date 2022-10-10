乐见“十一”消费中按捺不住的“火”

据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

受新一轮疫情多点散发的影响，这个国庆长假的消费热情还是被抑制住了。尽管如此，各大旅游城市和旅游景点依然是人山人海，看来假日经济还是按捺不住的“火”。这蕴含着以下的信息：一是疫情还是对假日经济带来了突出影响；二是中国庞大的市场容量和消费热情虽然被抑制，但依然充满活力和愿景；三是今年“十一”假期消费有了新特色和新亮点。

“十一”长假本是消费旺季，连同随后的“双11”网购活动，成为“线下”“线上”齐发力促消费的双核动力，也为稳经济带来冲刺动能。但是，今年国庆，无论出游人数还是国内旅游收入，同比都有所减少。三年疫情给国庆假日经济带来的冲击还是有影响的。

从消费市场或整个服务业看，被疫情抑制的消费动能或许有一定的衰减，但整体动能还在，即使不会带来报复性增长，但也会形成一定反弹。今年国庆假日期间各大旅游城市和景点人满为患的场景，可以说是久违了——也可认为是按捺不住的“火”。如果不是疫情影响，“十一”经济的数据会更好。这更说明，中国庞大的市场容量还在，14亿人的消费活力依然，所以消费端稳经济的基础依然牢靠。

值得一提的是，今年“十一”长假，消费市场有了新特点和新亮点。

一方面，喜迎二十大给今年国庆假日经济带来新体验。从北京到上海再到革命老区，红色旅游活动备受游客追崇。北京展览馆举办“奋进新时代”主题成就展，上海历史博物馆举办《光明摇篮精神之源——迎“二十大”上海红色文物史料展》。湖北、福建、四川和重庆等地也纷纷举办具有各地特色的“喜迎二十大”和红色旅游相结合的各种文旅活动。

另一方面，各地推出具有特色的旅游消费活动。在精准防控疫情的同时，充分发挥政府主导的市场调节作用，有的放矢地做大假日经济蛋糕。譬如，全国各级文化馆组织活动13940场，参与人次5927.48万，共有10801家A级旅游景区正常开放，占A级景区总数的75%。此外，文化和旅游部联合有关部门发布国庆假期12条体育旅游精品线路，推出“稻花香里说丰年”全国乡村旅游精品线路128条。5个国家文化和旅游消费示范城市及试点城市举办约9100场文化和旅游消费促进活动，发放2.83亿元文化和旅游消费惠民补贴，参与人数超1.4亿人次，直接带动文化和旅游消费154.1亿元。

此外，今年国庆假日“夜经济”更热火，“云经济”更丰富，周边游更热火。这也是疫情倒逼下的消费拓展或消费升级。

消费已成为提振经济增长主引擎，疫情带来的影响不容忽视。这表明疫情对假日消费带来了强抑制，同时也影响到了市场供需大平衡。今年国庆消费虽然受到疫情抑制，但也呈现出按捺不住的“火”，而且今年国庆消费还呈现出新特色和新亮点。随着中央和地方稳经济措施的系统发力，加之年底消费旺季的接踵而来，稳经济成效可期。