大风降温雨雪天气将继续影响我国

继10月2日至6日的寒潮天气后，8日至10日，又有新一轮较强冷空气影响我国中东部地区，北方部分地区最低气温将创入秋以来新低。

中央气象台首席预报员陈涛表示，本轮冷空气对我国北方地区的影响更大，北方大部地区将出现4℃至8℃降温，局部地区温度降幅可达10℃到12℃。最低气温0℃线位于陕西北部、山西北部、北京北部至东北地区西部一带，与上次寒潮过程相比，最低气温0℃线西段位置更偏南。

“8日夜间到10日，北方大部地区将出现4至6级大风，阵风7至8级。京津冀、河南北部、山东以及东北地区等地局地风力和历史同期相比，具有一定的极端性特征。”陈涛说。

监测数据显示，受冷空气影响，8日北方部分地区风力十足。内蒙古中部、宁夏北部、山西、河南西部、河北西部、北京西部、辽宁西部、山东中部等地出现7至9级阵风、局地10级，河北西南部、河南西部局地风力突破月极值。

预计9日至10日，大风天气将继续影响我国，辽宁、吉林、华北大部、黄淮、江淮等地将先后出现5至6级偏北风，部分地区阵风7至9级，内蒙古中东部、京津冀、黄淮北部等地局地可达10级。

降水方面，预计9日至10日，内蒙古东部、河北北部、辽宁西部、吉林东部等地将有小到中雪或雨夹雪，内蒙古东部等地局地有大到暴雪；内蒙古东部平原地区、辽宁、吉林中东部、黑龙江南部和东部等地有中到大雨，局部暴雨。

气象专家提醒，公众需关注大风、降温、雨雪天气的不利影响，注意用火用电安全，提前关好门窗，谨防高空坠物。受雨雪天气影响的地区要注意防范能见度较差、道路湿滑等对交通出行的不利影响，同时远离山区等灾害性较高的地区。