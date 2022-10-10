推行“落地检”，一些地区在车站、公园、商圈周边等增设核酸检测点，不少景区严格落实“限量、预约、错峰”要求……今年国庆假期，全国各地认真落实常态化疫情防控举措，引导人员有序流动，为广大群众度过一个健康平安的国庆假期提供了有力保障。这再次说明，我国当前疫情防控政策符合国情、符合科学，是行之有效的。

行百里者半九十，只要没抵达胜利的终点，就不能轻言成功、歇脚停步。从国际看，全球新冠肺炎疫情仍处于高位，周边国家疫情持续发酵，我国外防输入压力明显增大。世界卫生组织近日发出警告：多个国家近期新冠感染、住院和死亡人数增加，随着北半球流感季的到来，预计未来将出现新冠与流感等其他病毒同时传播的局面，各国不应掉以轻心。从国内来看，当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，我国持续面临着境外疫情输入和本土疫情传播的风险，发生多地聚集性疫情风险依然存在。从病毒本身看，病毒持续变异，国内部分地区新冠肺炎感染者的基因测序结果显示，病毒分别属于奥密克戎变异株的多个不同亚分支，与此前流行的奥密克戎毒株相比，传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。正因此，我们必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对我国疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。

抗击疫情，信心比黄金更重要。奥密克戎变异株具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点，无症状和轻症感染者较多，导致一些早期的感染者不易被发现，确实给当前疫情防控增加了不少难度和挑战，但这并不意味着做不到早发现、早报告、早隔离、早治疗。从防控情况来看，各地都按照第九版防控方案的要求，立足于快速精准做好风险管控，积极应对。实践充分证明，第九版防控方案对奥密克戎变异株是行之有效的，我们完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，“精准”是道必答题。必须深刻认识到，常态化疫情防控不是孤立的政策，而是一套复杂的运行体系。一方面，必须严格落实第九版防控方案和“九不准”要求，坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码；另一方面，也决不能放松防控、导致前功尽弃。不断提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，进一步提高防控措施的科学性、精准性、有效性，才能尽可能减轻对经济发展和群众正常生活的影响，增强对当前疫情防控政策的信心和耐心。

疫情尚未远去，大考仍在继续。实践深刻启示我们，“躺平”没有出路，坚持就是胜利。保持战略定力，坚定必胜信心，坚持科学精准、动态清零，慎终如始抓好疫情防控工作，我们一定能维护和巩固来之不易的疫情防控成果，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 02 版）