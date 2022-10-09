上海新增本土确诊病例2例和无症状感染者19例

据上海卫健委微信公众号消息，2022年10月8日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者19例，其中1例确诊病例和18例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者19例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年10月8日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例。

病例1，居住于长宁区，系此前本市报告的外省返沪感染者的密切接触者，在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2，居住于青浦区，系外省返沪人员，在常态化核酸检测中发现异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(10月8日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年10月8日0—24时，新增本土无症状感染者19例。

无症状感染者1，暂住于普陀区，系外省来沪人员，在常态化核酸检测中发现异常，经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(10月8日已通报)

无症状感染者2，居住于长宁区，系无症状感染者1的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3、无症状感染者4，居住于浦东新区，无症状感染者5—无症状感染者8，居住于黄浦区，无症状感染者9—无症状感染者12，居住于徐汇区，无症状感染者13—无症状感染者14，居住于长宁区，无症状感染者15，居住于普陀区，无症状感染者16，居住于嘉定区，均系此前本市报告的外省来沪返沪感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17，居住于宝山区，无症状感染者18，居住于普陀区，无症状感染者19，居住于闵行区，系外省返沪人员，接外省市协查通报，抵沪后被落实隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。

经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年10月8日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院11例，其中来自法国3例，来自日本2例，来自英国2例，来自马来西亚1例，来自新加坡1例，来自德国1例，来自美国1例。

该病例为中国籍，在英国留学，自英国出发，经丹麦转机，于2022年10月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

该境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者37人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年10月8日0—24时，新增境外输入性无症状感染者19例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在摩洛哥工作，自摩洛哥出发，经法国转机，无症状感染者4为新西兰籍，在法国工作，自法国出发，无症状感染者3、无症状感染者4乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6、无症状感染者7均为中国籍，无症状感染者6在苏里南工作，自苏里南出发，经荷兰转机，无症状感染者7在荷兰生活，自荷兰出发，无症状感染者6、无症状感染者7乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年10月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在日本留学，自日本出发，于2022年10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11、无症状感染者12均为中国籍，在美国探亲，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者13为中国籍，在阿根廷工作，自阿根廷出发，经德国转机，无症状感染者14为德国籍，在德国生活，自德国出发，无症状感染者13、无症状感染者14乘坐同一航班，于2022年10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者15—无症状感染者18均为中国籍，无症状感染者15在新加坡生活，无症状感染者16在新加坡留学，无症状感染者17、无症状感染者18在新加坡工作，无症状感染者15—无症状感染者18自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19为中国籍，在加拿大旅行，自加拿大出发，于2022年10月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

19例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者305人，均已落实集中隔离观察。

2022年10月8日0—24时，解除医学观察无症状感染者8例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者6例。

2022年7月3日0时至2022年10月8日24时，累计本土确诊178例，治愈出院195例，在院治疗7例，死亡0例；无症状感染者848例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年10月8日24时，累计境外输入性确诊病例5487例，出院5427例，在院治疗60例。现有待排查的疑似病例0例。