北京新增6例本土确诊病例和2例本土无症状感染者

据北京卫健委微信公众号消息，10月8日0时至24时，北京市新增6例本土确诊病例和2例无症状感染者(其中5例已通报)，无新增疑似病例；新增9例境外输入确诊病例和9例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者1例。

本土病例：

确诊病例1：现住西城区新华里10号院，为社会面筛查人员，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住丰台区丽枫酒店北京西站北广场店，为社会面筛查人员，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住房山区朱岗子村，为隔离观察人员，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住西城区旧鼓楼外大街甲1号乐途优选酒店，为隔离观察人员，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住昌平区林溪小区，为隔离观察人员，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住怀柔区雁山路19号，为隔离观察人员，10月8日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住西城区新华里10号院，为社会面筛查人员，10月8日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住西城区西直门南大街小区西区，为隔离观察人员，10月8日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，10月4日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例2：英国籍，10月4日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，10月7日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例4：澳大利亚籍，10月6日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，10月6日从罗马尼亚经德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国香港籍，10月6日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例7：中国台湾籍，9月28日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例8：中国台湾籍，10月5日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

确诊病例9：中国台湾籍，10月4日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月8日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。