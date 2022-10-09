多地通报新增感染者详情

打赢疫情防控阻击战

国家卫健委昨日通报称，10月7日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例447例，含167例由无症状感染者转为确诊病例；新增本土无症状感染者1301例，其中内蒙古386例，新疆344例，湖北108例。

呼和浩特病例

涉及学校、农贸市场等场所

内蒙古呼和浩特市昨日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，会上通报称，10月7日呼和浩特市新增新冠肺炎确诊病例226例、无症状感染者371例。

发布会上，内蒙古自治区疾控中心专家姜晓峰表示，呼和浩特市本次疫情新冠病毒基因组序列属于奥密克戎BF.7变异株进化分支，全球范围看，奥密克戎BF.7变异株占比呈较快上升趋势。本次疫情“点多、面广”，呈现多点散发和局部聚集的特征，表现出潜伏期短、传播能力强、传播速度快、传播隐匿性的特点。病例涉及学校、平房区、商超、农贸市场、工地等人群密集场所，活动轨迹复杂、职业类别波及面广，防控难度较大，疫情形势严峻复杂，正处于防控关键时期。

上海社会面

新增两例阳性感染者

10月8日，上海举行的疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝介绍，当日上海市社会面新增1例本土确诊病例和1例无症状感染者。2例阳性感染者已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。

截至10月8日16时，共排查到这2例阳性感染者在沪密切接触者261人，均已落实隔离管控，其中192人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

武汉多例感染者

关联Z136次列车

武汉市疫情防控指挥部表示，10月7日武汉市新增9例本土无症状感染者和13例输入性无症状感染者。通报显示，新增阳性感染者中，1人系于10月3日乘Z136次列车抵汉后闭环转运至集中隔离点，另有8人系于10月5日乘Z136次列车抵汉后闭环转运至集中隔离点。

至此，武汉市已报告16例阳性感染者关联Z136次列车。武汉市疫情防控指挥部已要求，自10月7日起，近7日市外来(返)汉人员必须主动向社区报备，配合社区健康管理措施，按要求开展核酸检测。社区组织力量主动摸排，对市外来(返)汉人员全面登记、造册、健康管理。

咸阳6例感染者

系大巴甩客

陕西省卫健委昨日通报称，10月7日陕西省报告新增新冠病毒感染者43例，其中本土无症状感染者29例，本土确诊病例14例。

其中咸阳市报告的6例均为在10月7日通报的被同一省外大巴车甩客的40人中发现。截至10月7日24时被该大巴违规甩客的40人中已报告感染者25例，其中19例已于10月6日、7日发布。

据咸阳市7日召开的新闻发布会通报，10月2日18时，一辆车牌号豫K90878的双层大巴车载有48名新疆旅居史人员，从甘肃瓜州出发，前往河南禹州，途中2人在甘肃庆阳下车。该车于10月4日23时40分抵达福银高速永寿服务区。剩余46人中，山西籍6人在服务区下车后，由一辆面包车接走，目前在山西省运城市河津服务区就地管控；剩余40人遭遇甩客滞留在陕西咸阳永寿服务区西区，被永寿县点对点闭环转运集中隔离。

湛江存在

4条独立传播链

广东湛江市委宣传部昨日通报称，10月5日至8日0时，湛江市新增5例外省输入性阳性个案，涉及3个县，从发现时间看，均在发病初期时被发现。截至8日0时，湛江全市已开展2轮重点区域全员筛查，累计采样272.83万人份，检测结果均为阴性。

通报中称，经基因测序比对，10月5日至8日0时，湛江市新增的5例外省输入性阳性个案与近期外省报告病例的序列高度同源，结合流调溯源情况，初步研判为外省输入，目前同时存在4条独立传播链。

根据风险评估情况，湛江及时划定临时管控区，规范落实“足不出户、上门服务”和“足不出区、错峰取物”等措施。同时暂停市区堂食，加强全市文体娱乐等密闭、半密闭场所监管，景区、景点落实“预约、错峰、限量”等措施，减少人员流动、减少人群聚集，切实让社会面慢下来、静下来。此外分类做好复课工作，对发现病例轨迹涉及的赤坎区、霞山区全域和经开区建成区、廉江市城区暂停3天线下教学，采取线上教学，其他县（市、区）学生规范落实核酸检测、健康监测等措施后依次有序返校。文/本报记者屈畅