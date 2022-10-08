101岁药理学家丁光生在沪逝世

据中国科学院上海药物研究所官方微信公众号7日发布的消息，药理学家、中国科学院上海药物研究所(简称：上海药物所)研究员丁光生先生，因病医治无效，于2022年10月6日21时48分在上海逝世，享年101岁。

1957年3月，丁光生与其他几位研究者合作研究出了具有解毒疗效的创新药——二巯丁二酸钠。临床结果显示，该药不仅能解锑剂的毒，还可以解很多重金属的毒，比如铅中毒、汞中毒，甚至砷中毒。

在该药的基础上，丁光生等人对口服二巯丁二酸进行了系统药理研究，发现它毒性低、易吸收，对治疗多种金属中毒均有明显疗效，不亚于二巯丁二钠。1991年，美国食品和药品管理局(FDA)正式批准二巯丁二酸用于儿童铅中毒，这是中国研制的化学药品首次被美国批准仿制。

丁光生1921年7月23日出生于北京，在1950年获芝加哥大学药理系博士学位，1951年回国加入上海药物所，从零开始组建该所的药理学研究团队。

“1951年7月17日，当我提着两个沉重的箱子走出罗湖火车站，第一次见到五星红旗时，禁不住热泪盈眶。”丁光生生前曾如此回忆过往一幕。

丁光生的父亲丁绪贤，是中国半微量分析化学研究和世界化学通史研究的开拓者之一，曾在北京大学和浙江大学等多所大学任教，致力于实业救国和科技救国。丁光生的母亲陈淑女士是中国最早的女留学生之一，回国后任教于北京女子高等师范学校，是中国女子教育的先驱。在家族影响下，丁光生自幼以科学救国为志。

在儿子丁民乐的眼中，父亲是个十分珍惜时间的人，“那时候，我们早上起来都看不到他，因为他早上四点半就走了。他每天跟着食堂工作人员一起进科学院的大门，因为(他)没有钥匙；我们让他天亮后再去，但他还是坚持，他说早上是工作效率最高的时间，没有人打扰到他。”

丁光生还非常节俭。中国科学院院士陈凯先在此前受访时如此描述这位老先生，“丁先生自己永远是朴素的，他穿的衣服就是一件工作服，一年四季都是这样，人家看到他，觉得他像一个老工人，但丁先生从来不在乎这些事情，他把所有的精力都放在工作上了。”(完)