北京新增3例本土确诊病例

据北京市卫健委微博消息，10月7日0时至24时，北京市新增3例本土确诊病例(其中2例已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增7例境外输入确诊病例(含2例无症状感染者转确诊病例)和7例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者2例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住朝阳区东窑艺术区，为社会面筛查人员，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住延庆区康庄检查站停车场，为隔离观察人员，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住昌平区林溪小区，为隔离观察人员，10月7日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例

确诊病例1：俄罗斯籍，10月6日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例2、5：中国籍，10月4日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，9月28日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，10月6日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，10月2日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月6日诊断为无症状感染者，10月7日诊断为确诊病例。

确诊病例7：中国台湾籍，10月5日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月6日诊断为无症状感染者，10月7日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。