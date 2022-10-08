呼和浩特今起继续加强社会面管控

打赢疫情防控阻击战

国家卫健委10月7日通报称，10月6日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例216例（含48例由无症状感染者转为确诊病例），新增本土无症状感染者1267例。

呼和浩特

单日新增感染者超600例

内蒙古呼和浩特市10月7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，会上通报称， 10月6日0时至24时，呼和浩特市新增新冠肺炎确诊病例8例（含6例无症状感染者转确诊）、无症状感染者651例。截至10月6日24时，呼和浩特市现有确诊病例346例、无症状感染者1525例。

会上通报称，根据呼和浩特市目前疫情防控形势，为切实阻断疫情传播渠道，争取尽快实现社会面清零目标，呼和浩特市疫情防控指挥部研究决定，国庆节假期后继续加强对社会面的管控。

管控时间从10月8日0时起，解除时间根据疫情形势确定，管控范围为城四区及土左旗金川区域。全市各级党政机关、企事业单位工作人员除从事特殊性质的工作岗位外，实行居家办公。全市各中小学、幼儿园暂缓开学、开园，大中专院校封闭管理。公交车、出租车、网约车暂停营运，保障城市基本运行和疫情防控相关的车辆凭证通行。

会上表示，当前呼和浩特市疫情呈现多点散发、快速增长的态势，单日新增阳性感染者超过600例，累计阳性感染者超过1800例，疫情防控形势非常严峻复杂。

当日呼和浩特市卫健委公布了458至800阳性感染者的流调轨迹情况，北京青年报记者注意到，其中一名感染者为仅出生3天的男婴，通报显示其系密切接触者筛查发现，为新冠病毒无症状感染者。

陕西咸阳

大巴违规甩客 涉19例感染者

陕西卫健委10月7日通报称，10月6日陕西全省报告新增新冠病毒感染者50例，其中本土无症状感染者45例，本土确诊病例5例。截至10月6日24时，现有在院隔离治疗本土确诊病例43例、隔离医学观察无症状感染者205例。

通报显示，感染者1至40均为省外输入，其中咸阳市报告18例、西安市报告13例、渭南市报告4例、宝鸡市报告3例、汉中市报告1例、杨凌示范区报告1例。咸阳市报告的18例中，有15例均在10月5日被一外省牌号的双层大巴途经陕西省咸阳市永寿县域内福银高速永寿服务区时违规甩客的40位人员（均有西部某疫情重点流行省份旅居史）中发现。落地检后均被集中隔离管控，核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为无症状感染者。

截至10月6日24时，被该大巴违规甩客的40人中已报告感染者19例，其中4例10月6日已发布。

浙江杭州

“落地检”发现一名感染者

浙江杭州市新冠肺炎疫情防控指挥部10月7日通报称，当日0时至6时杭州市新增1例新冠病毒无症状感染者，为核酸“落地检”发现。该无症状感染者系省外来杭人员，暂住地为富阳区东洲街道学校沙自然村，核酸“落地检”发现。目前该人员已闭环转运至定点医院隔离，情况稳定。

杭州市已第一时间启动应急响应机制，迅速开展流调溯源、隔离管控、核酸检测等工作，并对其在杭州市范围内的活动场所进行环境采样检测及消毒，对密接、次密接进行紧急排查管控。

通报显示，该无症状感染者在杭州市涉及公共场所轨迹包括多家餐厅和一家超市。

山西运城

盐湖区全域实施静态管理

山西运城市盐湖区新冠肺炎疫情防控指挥部10月7日通报称，自9月30日以来，该区连续三次出现输入性病例（2名离开盐湖区发病，2名从外地回来后居家期间发病），输入病例在潜伏期内接触人员多，在盐湖分布范围广，产生多名密接人员，由于病毒隐匿性强，极易产生社会面传播，通过核酸筛查已发现31例核酸异常人员。

通报称，当地决定自10月8日起连续开展三轮核酸检测，核酸检测期间，所有机关、单位暂停办公。各行政机关、企事业单位要负起主体责任，督促本单位及监管单位工作人员在规定时间内参加核酸检测。在核酸检测期间，所有居民除核酸采集外，保持居家，足不出户。不串门、不聚集、不扎堆，核酸采集听从工作人员指挥，按单元楼栋有序进行，做好个人防护，严格戴好口罩、保持两米线，采集完后不在公共场所逗留，立即返家。如有疫情防控人员调查询问，请主动做好配合。

此外，盐湖区全域实施静态管理，静态管理自10月7日15时起，至10月10日24时。

湖南凤凰

滞留游客明年A级景区免费游

10月7日，湖南凤凰古城景区发布了凤凰县委旅游工作委员会办公室的公开信，信中称，10月3日以来，部分游客穿着夏衣来到凤凰，却因新冠肺炎疫情、凤凰城紧急启动临时全域静默措施而耽误了既定行程，给游客带来诸多不便，当地深表歉意。

当地提醒，设立凤凰天韵大酒店为黄码游客定点接待宾馆，未隔离人员可就近至城区设立的51个核酸采样点免费采样；隔离人员提供上门核酸采样服务。连续完成三天核酸检测且结果阴性可踏上归程。开通24小时志愿服务热线，可提供食物、药品、衣物、生活用品的采购及其他咨询和支持服务。对健康码被赋红码的，先实行集中隔离，经流行病学调查后，根据具体情况进行针对性管理；对被赋黄码者，将按照7天3检（第1/3/7天）的要求，检测结果为阴性后，按程序恢复绿码。待城区全域静默解除后，将协调高铁、机场、车站等交通机构，有序安排游客离开。

凤凰县委旅游工作委员会办公室在公开信中承诺，所有因为本次疫情而滞留凤凰古城旅游区的游客将免费享受2023年度凤凰县全境A级景区畅游（游客需提前向县文旅局报备个人身份信息，并录入系统）。