践行健康生活方式蔚然成风

“您好，这是预防登革热宣传资料，可以拿回家看看。”前不久，在海南儋州纪念爱国卫生运动70周年的活动现场，工作人员热情地向群众发放传染病防控行动等宣传资料，并免费赠送蚊香等卫生用品。不少市民告诉记者，新冠肺炎疫情发生以来，更体会到卫生健康生活习惯的重要性，想拿点资料回去学习，改变自己和家人的卫生习惯。

2022年是爱国卫生运动70周年。在这场时间长、范围广、影响大的群众性卫生运动中，广大人民群众在卫生健康领域的获得感、幸福感、安全感显著增强。

城乡环境卫生状况得到有效改善，群众健康素养显著提升，养成戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、保持一米社交距离等卫生习惯，成为自己健康的第一责任人……这些变化，都与爱国卫生运动息息相关，更是近年来群众践行健康生活方式的直接体现。

党中央国务院高度重视人民群众的健康，坚持把健康摆在优先发展的战略地位，作出了实施健康中国战略的重大决策部署，明确提出2035年建成健康中国。

居民健康素养水平提高至25.4%；体育场地面积不断增加，经常参加体育锻炼人数比例达37.2%；城市生活环境改善明显，空气质量优良天数比例持续提升；农村卫生面貌焕然一新，自来水普及率、卫生厕所普及率逐步提高……十年来，健康生活方式已然成为新的时尚，健康中国行动的氛围也日益浓厚。“每个人都是自己健康的第一责任人”的理念更加深入人心，全社会已形成人人追求健康、维护健康的良好氛围。

“总的来说，这十年，是我国卫生健康事业进步最大，老百姓健康获得感不断增强的十年。”国家卫生健康委副主任李斌说，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到充分保障，更加凸显了以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想。

健康是人民群众的共同向往和追求。在国家卫生健康委新闻发言人胡强强看来，医疗卫生工作者是人民生命健康的守护者，是推进健康中国建设的主力军。他们坚持人民至上、生命至上，用实际行动践行着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。而随着人民生活水平不断提升，人民群众对健康科普的需求也越来越高。

2022年3月1日，新颁布的医师法规定了医生、医护人员有责任和义务做好科普宣传、科普教育。目前，我国健康科普“两库一机制”（国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制）已逐步构建，正全面普及健康知识。

“提高公民健康素养对改善人民健康水平至关重要，这也是落实预防为主的卫生方针，落实大卫生、大健康理念的关键。”北京大学人民医院院长、中国工程院院士王俊说，“去年我们医院参与媒体科普近万次。医院许多著名教授和中青年专家制作的一些科普作品在网上广为流传。”

而对复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、眼科主任医师周行涛来说，在眼科领域工作30多年来，自己有一个深刻感受：近年来近视患者、近视手术越来越多，并且有往低龄化、高度近视发展的趋势。

“因此，我觉得，必须要前置，抓住‘防’的源头。”周行涛认为，对孩子们来说，科普要非常亲切友好，有很多形式，但是一定是贴心的，一定是他们能够感受得到的。

为此，周行涛成立了一个儿童“近视小飞侠”科普志愿者服务队，并在上海做成了一个很受大家欢迎的科普“品牌”。同时，为了强调专业性，在国家卫生健康委支持下，周行涛等人成立了“中国好医生、中国好护士儿童青少年预防近视防控小分队”，鼓励凝聚更多眼科专家下沉一线，用专业性、科学性做好科普。

周行涛说，作为一名手术医生，自己希望手术越做越好、越做越少，“能与更多的人共同沐浴光明，是我毕生最大的心愿。风雨中即使有再多困苦，为了心中的梦想，我依然会迎难而上”。