为满足假期结束前核酸检测需求 北京部分采样点推延时服务

部分采样点 推延时服务

昨天，北京青年报记者了解到，为满足国庆节假期结束前市民的核酸检测需求，10月6日至7日假期的最后两天，本市多个城区调整了核酸采样点采样时间，进行延时服务至21点或延时至21点后视人流情况自然闭点，部分区还增设了24小时核酸采样点。

东城区临时延长了25个采样点的工作时间，10月6日、7日全区采样时间至21点，核酸采样点位共计45个。北青报记者注意到，部分延时服务的核酸采样点位于地铁附近，如：地铁北新桥站D口南侧核酸采样点、磁器口地铁站西南口(D口)旁等核酸采样点工作时间都到21点。

昌平区为解决节后上班48小时核酸证明需求，昌平核酸实验室临时于10月6日、7日两天增设部分24小时核酸采样点，开放时间为6日0时至7日24时，十一期间特设的24小时核酸采样点达到17个，昌平区提醒，请市民尽量于10月7日中午12时前进行采样，保证10月8日早获得核酸证明。

怀柔区常态化核酸采样点于10月6日、7日延长核酸采样点服务时间。其中，龙山街道、泉河街道、怀柔镇设在城区内的所有核酸采样点服务时间均延长至21时(原服务时间到23时的保持不变)，21时后，视人流情况做到自然闭点。其他镇乡常态化核酸采样点将根据采样点人员流量情况，适时延长服务时间，做到自然闭点。此外，节假日期间，在雁栖湖、青龙峡、喇叭沟门原始森林公园等重点景区景点，将增设临时采样点位。

密云、顺义、平谷等区也都发布了核酸采样点服务时间调整的通知，进行延时服务。