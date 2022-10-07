上海10月6日新增本土确诊病例1例和无症状感染者17例

中新网10月7日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年10月6日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者17例，其中16例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者18例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年10月6日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

该病例，暂住于嘉定区，系外省来沪人员，在常态化核酸检测中发现异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(10月6日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年10月6日0—24时，新增本土无症状感染者17例。

无症状感染者1，暂住于浦东新区，系外省来沪人员，在常态化核酸检测中发现异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(10月6日已通报)

无症状感染者2，居住于浦东新区，无症状感染者3，暂住于浦东新区，无症状感染者4，居住于徐汇区，无症状感染者5、无症状感染者6，居住于嘉定区，无症状感染者7，居住于松江区，无症状感染者8—无症状感染者11，居住于奉贤区，均系此前本市报告的外省来沪返沪感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者12—无症状感染者15，居住于长宁区，均系10月5日本市报告的境外输入性无症状感染者居家健康监测期间的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16，居住于徐汇区，无症状感染者17，居住于普陀区，在闭环管理重点人员例行核酸检测中发现异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年10月6日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院14例，其中来自新加坡3例，来自日本3例，来自德国2例，来自美国2例，来自汤加1例，来自荷兰1例，来自马来西亚1例，来自法国1例。

该病例为中国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年10月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

该例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年10月6日0—24时，新增境外输入性无症状感染者18例。

无症状感染者1为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年9月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为印度籍，在印度工作，自印度出发，经香港转机，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为约旦籍，在美国工作，自美国出发，于2022年10月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者4在加拿大工作，无症状感染者5在加拿大生活，无症状感染者4、无症状感染者5自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为斯洛伐克籍，在斯洛伐克生活，自斯洛伐克出发，经芬兰转机，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在毛里求斯工作，自毛里求斯出发，经法国转机，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为法国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在日本工作，自日本出发，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10—无症状感染者13均为中国籍，无症状感染者10在西班牙探亲，无症状感染者11在西班牙工作，无症状感染者12、无症状感染者13在西班牙生活，无症状感染者10—无症状感染者13自西班牙出发，乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者14、无症状感染者15均为中国籍，无症状感染者14在德国工作，自德国出发，途经荷兰，无症状感染者15在苏里南生活，自苏里南出发，经荷兰转机，无症状感染者14、无症状感染者15乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16为加拿大籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年10月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年10月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者18为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年10月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

18例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者380人，均已落实集中隔离观察。

2022年10月6日0—24时，解除医学观察境外输入性无症状感染者8例。

2022年7月3日0时至2022年10月6日24时，累计本土确诊174例，治愈出院195例，在院治疗3例，死亡0例；无症状感染者808例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年10月6日24时，累计境外输入性确诊病例5485例，出院5402例，在院治疗83例。现有待排查的疑似病例0例。