北京10月6日新增5例本土确诊病例

中新网10月7日电 据北京卫健委官方微信消息，10月6日0时至24时，北京新增5例本土确诊病例(含2例10月5日诊断的无症状感染者转确诊病例，其中4例已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增5例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院9例，解除医学观察的无症状感染者4例。

本土病例：

确诊病例1：现住朝阳区安华西里小区，为隔离观察人员，10月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住大兴区石垡村，为隔离观察人员，10月6日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住昌平区林溪小区，为隔离观察人员，10月6日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1、3：中国籍，10月4日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：西班牙籍，10月3日从西班牙经韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月6日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，10月5日从意大利到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月6日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，10月4日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为无症状感染者，10月6日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。