重庆新增本土确诊病例23例、本土无症状感染者26例
中新网10月7日电 据重庆卫健委网站消息，10月6日0—24时，重庆市新增本土确诊病例23例(巴南区3例、綦江区3例、秀山县3例、大足区2例、巫山县2例、万州区1例、沙坪坝区1例、江津区1例、永川区1例、南川区1例、铜梁区1例、梁平区1例、武隆区1例、垫江县1例、奉节县1例)，新增本土无症状感染者26例(渝北区5例、巫山县4例、秀山县4例、合川区2例、梁平区2例、黔江区1例、沙坪坝区1例、南岸区1例、璧山区1例、荣昌区1例、城口县1例、丰都县1例、垫江县1例、彭水县1例)，均在隔离管控人员中发现；治愈出院本土确诊病例1例(江津区)。
截至10月6日24时，重庆市现有本土确诊病例54例(北碚区1例、南岸区2例、涪陵区2例、巴南区4例、彭水县3例、万州区3例、沙坪坝区7例、綦江区5例、南川区2例、璧山区1例、荣昌区1例、巫山县8例、九龙坡区1例、合川区1例、铜梁区2例、秀山县3例、大足区2例、江津区1例、永川区1例、梁平区1例、武隆区1例、垫江县1例、奉节县1例)，现有本土无症状感染者74例(沙坪坝区3例、长寿区3例、大渡口区1例、江津区1例、梁平区3例、北碚区1例、合川区7例、大足区1例、丰都县4例、秀山县10例、渝北区11例、彭水县6例、渝中区1例、南岸区4例、巫山县6例、璧山区3例、潼南区1例、垫江县5例、黔江区1例、荣昌区1例、城口县1例)。
10月6日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例3例(新加坡2例、老挝1例)，新增境外输入无症状感染者3例(新加坡2例、意大利1例)；治愈出院境外输入确诊病例1例(新加坡)。
截至10月6日24时，重庆市现有境外输入确诊病例12例(意大利3例、西班牙1例、新加坡5例、中国香港1例、泰国1例、老挝1例)，现有境外输入无症状感染者14例(意大利2例、中国香港1例、新加坡5例、西班牙5例、老挝1例)。
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