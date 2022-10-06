新时代新作为新篇章·奔向美好生活丨让每个老年人都能拥有幸福晚年

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，我国践行积极应对人口老龄化的“中国方案”，推动解决老年人养老、健康、精神文化生活、社会参与等方面的现实需求问题，努力满足亿万老年人对美好生活的新期待。

十年来，“养老”有了怎样的变化？

养老照料中心里的幸福生活

“要完善制度、改进工作，推动养老事业多元化、多样化发展，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”——习近平

【故事】

2022年9月30日，老人们在杭州市临安区河桥镇河桥村文化礼堂观看“柳溪暖阳”党员助老志愿服务队编排的节目。新华社记者 徐昱 摄

10月4日重阳节这天，北京市朝阳区安华怡园养老照料中心热闹非凡。节日活动中，86岁的李明丽为40多位“老伙伴”讲述了重阳节的由来。

这是李明丽入住后的第一个重阳节。儿女工作忙、住得又远，曾经，李明丽和老伴只能互相搀扶着过日子。

2021年，老伴生了一场病，从此离不开尿管。需要专业照护的管路护理，让李明丽犯了难。经多方了解，一家人决定将二老送到距离儿子家较近的安华怡园养老照料中心。

这家“藏”在老旧小区中的养老照料中心，主要接收失能和部分失能老人，能够容纳50人居住。李明丽老伴的照护难题解决了，儿女看望老两口也更方便。

“安华西里社区老年人多，这种嵌入式的养老机构能够满足居住需求，专业的照料也能让老人的子女放心。”安华怡园养老照料中心院长杜巧玲说。

照料中心每天上下午各有一小时锻炼时间。李明丽腿脚不便，坚持坐着完成手指操和健身操。“练手也是在练脑，现在我还思路清晰，这样做可以防衰老。”

每月召开座谈会听取老人们对饮食的意见，保证合理膳食的同时尽力满足个性化需求；因新冠肺炎疫情而封闭管理期间，与医养结合签约医疗卫生机构合作，为失能老人提供换尿管等专业服务；定期为老年人洗澡、理发、修脚……住在这样的养老照料中心，李明丽感到踏实又舒心。

【数说十年变化】

在一个有着2.67亿老年人口的发展中国家，如何实现老有所养？十年来，我国大力完善社区居家养老服务网络，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

截至2022年第一季度，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位812.6万张，床位数是2012年底的近2倍。目前，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。随着家庭养老床位、时间银行、老年餐桌等服务模式不断涌现，越来越多老年人在家和社区就能享受到各种日常服务。

送上门的医养服务

“为老年人提供连续的健康管理服务和医疗服务”——习近平

【故事】

2021年11月12日，在湖南省长沙市长沙县果园镇田汉社区，医务人员彭永（右）为居家老人做头部推拿。新华社记者 陈思汗 摄

“粟奶奶，血压控制得还可以，最近有没有坚持吃药啊？”近日，在湖南省长沙县果园镇田汉社区粟喜纯老人家中，镇卫生院的医生王田边检查边询问，为粟奶奶做健康评估。

粟喜纯今年已是88岁高龄，多年前，老伴和两个儿子相继去世。常年被膝关节炎困扰的她，出一次门都十分困难；购买需长期服用的降压药，更是成了她的头等难题。

居家养老群体就医不便，长沙县开始探索智慧医养之路。2021年，在湖南省卫生健康委支持下，长沙县选取果园镇等地开展试点。

依托“湖南省医养结合智能服务平台”，果园镇通过“健康老龄”App为辖区内及周边居民提供智慧医养服务。护理上门、家医团队、专病管理、居家照料、居家医养……老年人日常所需服务，都可以“点单上门”。

在得知粟喜纯的情况后，王田带领护理上门团队和居家照料护理团队，经常上粟奶奶家中看望她，成了她的“健康守门人”。

“他们来了，我特别开心！”测量血压、心电图检查、用药指导、聊天、剪发、房间整理……一整套的医养服务，让粟喜纯感受到“不是亲人胜似亲人”的关怀。

在果园镇，像粟喜纯一样，越来越多的老人享受到了便捷的医养结合服务。

“我们希望把专业的医疗和照料服务送到老年人身边，让他们在家门口就能享受到优质的服务。”果园镇卫生院负责人王涌江说。

【数说十年变化】

十年来，我国加快推进老年健康服务体系建设，开展老年健康促进行动，不断提高老年人健康管理和服务水平；深入推进医养结合，增加居家社区医养结合服务供给。

如今，老年健康与医养结合服务已被纳入基本公共卫生服务项目。截至2021年年底，全国医养签约数是2017年的6.6倍；两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%。深受老年人欢迎的医养结合服务，正在向更加优质、高效和便捷迈进。

直播卖花的“网红”老人

“要为老年人发挥作用创造条件，引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，发挥正能量，作出新贡献”——习近平

【故事】

2021年11月26日，在上海老年大学钦州书院“科技岛”教室，学员通过VR虚拟体验“环球旅行”。新华社记者 刘颖 摄

在吉林省公主岭市大岭镇黄花村的一处花卉大棚，人们总能看到一位身材匀称的女士在君子兰花丛中做直播。走近看才发现，这位女士已是“银发一族”。

今年66岁的于秋华栽培和销售君子兰已有40多年。“过去推着小车在街边卖，扛着纸壳箱坐火车到外地卖，风餐露宿……”

上了年纪，于秋华“跑”不动了。不少人劝她：“你这个年龄应该颐养天年了。”可看着年轻人忙碌，闲不住的她有些失落。

转变缘于一次意外“触网”。于秋华看到村里的年轻人通过直播卖花，才发现原来足不出户也能干事业。

向年轻人学习直播技巧后，于秋华开始尝试每晚直播。从最开始紧张得说不出话，到熟练地向网友介绍君子兰的品质、特点，每次直播都有上百人观看，她也收获了很多忠实粉丝。

线上直播卖货渐渐成为于秋华主要的收入来源，每年销售额达二三十万元。在于秋华带动下，村里不少老人心思都活了，跟着她学习直播卖货。白天教年轻人栽培花卉，晚上教老年人直播，越是繁忙，于秋华越觉得日子过得有滋味。

【数说十年变化】

十年来，积极老龄观日益深入人心。我国持续开展“银龄行动”等老年志愿行动，发挥老年人积极作用；大力发展老年教育，在基层设立超过4万个老年教育学习点；广大老年人积极参与各类文体活动，社会参与持续扩大。

疫情期间，一批老年人坚守在志愿者岗位；广袤的黑土地上，不少“60后”开着大农机纵横驰骋……“老有所为”，正成为新时代的一道靓丽风景线。（记者田晓航、李恒、邰思聪、帅才、孟含琪、薛钦峰）