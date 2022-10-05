外出游玩人员陆续返京 北京提示加强远端管控和近端筛查

10月4日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1例，为隔离观察人员，在朝阳区，轻型，已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。北京市疾病预防控制中心今天提醒广大市民，国庆节假期过半，外出游玩人员陆续返京，北京疫情输入风险持续存在，要加强远端管控和近端筛查。

要加强远端管控和近端筛查

北京市疾病预防控制中心提醒广大市民，国庆节假期过半，外出游玩人员陆续返京，北京疫情输入风险持续存在，要加强远端管控和近端筛查，机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、民宿、学校等单位要严格排查管控，发现风险人员要及时向所在社区(村)等相关部门报告，落实扫码测温、查验核酸阴性证明等各项防控措施。

各单位要切实履行主体责任，督促进返京人员须持核酸阴性证明方可返岗上班，做好健康监测，出现身体不适要及时主动报告。

广大市民继续理解、支持和配合各项防疫政策，坚持不去中高风险地区和7日内出现本土疫情的县(市、区、旗)旅行，出京旅行及自驾游人员要主动报备，乘坐飞机、火车等公共交通工具时要全程规范佩戴口罩，减少与他人接触，做好个人防护、核酸检测及健康监测，如途中出现涉疫风险，就地配合落实防疫措施，暂缓进返京。

进返京后开展3天2检

北京市疾病预防控制中心提醒，进返京后开展3天2检，抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。

北京市疾病预防控制中心提醒表示，与官方公布的病例活动轨迹有交集人员、风险地区进返京人员，接到电话、短信、健康宝弹窗、健康宝黄码或红码提示风险人员，立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。(记者 杜燕)