福建出台条例鼓励适老设施发展

从福建省人大常委会法制工作委员会获悉，针对老年人“出行难”等问题，日前通过的《福建省养老服务条例》要求加大坡道、扶手、电梯等公共设施的适老化改造力度，为老年人交通出行等提供便利，并多举措助力老年人跨越“数字鸿沟”。该条例将于2023年1月1日起施行。

福建省人大常委会法制工作委员会有关负责人说，条例坚持问题导向，针对立法调研中反映较为集中的老年生活痛点、难点、堵点，提出了纾困解难之策。

该负责人说，针对影响老年人出行的老旧小区楼房未配备电梯、交通出行不便利、不会使用“两码”出入公共场所受阻等问题，条例规定，加大与老年人生活密切相关的公共设施的适老化改造力度；65周岁以上老年人免费乘坐城市公共交通工具；公园、医疗机构等公共场所通过身份信息共享等方式，为老年人提供便利条件。

此外，针对老年人运用智能技术难的问题，条例规定，充分尊重老年人的能力和习惯，保留并完善现场服务、现金支付等传统服务方式；鼓励网站和移动应用等优化功能，推广符合老年人阅读习惯的出版物；积极培育银发经济，支持企业研发适合老年人的智能化、辅助性产品；组织开展老年人运用智能技术教育培训，帮助其跨越“数字鸿沟”。（记者 陈弘毅）