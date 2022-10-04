江苏新增本土确诊病例7例 新增本土无症状感染者8例

江苏卫健委通报，10月3日0-24时，江苏新增本土确诊病例7例（南京市报告，6例为外省区闭环转运来苏人员，集中隔离点发现；1例为外省区协查闭环管理来苏人员。均在定点医院隔离治疗），新增本土无症状感染者8例（南京市报告3例，2例为外省区闭环转运来苏人员，集中隔离点发现；1例为外省区协查闭环管理来苏人员。徐州市报告2例，为外省区来苏人员。苏州市报告1例，为外省区来苏阳性人员的同行密接，集中隔离点发现。淮安市报告2例，1例为外省区协查闭环管理来苏人员；1例为外省区来苏阳性人员的同行密接，集中隔离点发现。均在定点医院接受隔离医学管理）。

新增境外输入确诊病例5例（德国输入1例；韩国输入1例；新加坡输入3例，其中1例为无症状感染者转为确诊病例。均在南京市定点医院隔离治疗），新增境外输入无症状感染者8例。新增出院病例2例（境外输入），解除隔离医学管理的无症状感染者7例（境外输入）。

目前，在定点医院隔离治疗的确诊病例51例（本土12例，境外输入39例），接受隔离医学管理的无症状感染者75例（本土31例，境外输入44例）。