内蒙古10月3日新增本土确诊病例151例、本土无症状感染者226例

内蒙古卫健委通报，10月3日0—24时，内蒙古自治区报告新增本土确诊病例151例，其中呼和浩特市144例（含6例由无症状感染者转为确诊病例）、包头市3例（青山区1例、九原区2例）、赤峰市1例（在林西县，由无症状感染者转为确诊病例）、锡林郭勒盟1例（在锡林浩特市）、鄂尔多斯市1例（在东胜区）、乌海市1例（在海勃湾区）；无症状感染者226例，其中呼和浩特市225例、赤峰市1例（在阿鲁科尔沁旗）。境外输入确诊病例2例（含1例由无症状感染者转为确诊病例），均由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场。本土确诊病例治愈出院3例，均在赤峰市松山区，解除医学观察的本土无症状感染者6例，均在赤峰市（松山区3例、翁牛特旗3例）。

截至10月3日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例286例，其中呼和浩特市265例、包头市6例（青山区1例、东河区3例、九原区2例）、赤峰市10例（松山区5例、林西县1例、翁牛特旗4例）、锡林郭勒盟1例（在锡林浩特市）、鄂尔多斯市3例（东胜区1例、达拉特旗2例）、乌海市1例（在海勃湾区），本土无症状感染者263例，其中呼和浩特市248例、呼伦贝尔市1例（在满洲里市）、赤峰市10例（松山区7例、翁牛特旗2例、阿鲁科尔沁旗1例）、锡林郭勒盟1例（在二连浩特市）、巴彦淖尔市3例（临河区2例、五原县1例）。境外输入确诊病例13例，无症状感染者10例，在呼和浩特市。以上人员均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者都在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。