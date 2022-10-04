河南10月3日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者12例

据河南省卫健委网站消息，10月3日0—24时，河南省新增本土确诊病例2例（省外返豫人员2例，均为隔离管控发现），新增本土无症状感染者12例（洛阳市孟津县1例；平顶山市汝州市7例、洛阳市新安县1例、省外来豫协查1例，均为隔离管控发现；省外返豫人员2例，均为点对点闭环管理）。新增境外输入无症状感染者2例，无新增境外输入确诊病例。2例本土确诊病例治愈出院（开封市2例），6例无症状感染者解除医学观察，其中本土4例（周口市3例、信阳市1例），境外输入2例。

2020年1月21日至2022年10月3日24时，河南省累计报告确诊病例3332例（本土3105例、境外输入227例），住院病例11例（本土10例，境外输入1例），尚在医学观察的无症状感染者127例（本土94例，境外输入33例）。累计追踪到密切接触者180780人，正在观察的密切接触者6577人。