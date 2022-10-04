南方将现剧烈冷热转换 局地降温将超20℃

未来三天（10月4日至6日），寒潮继续影响我国中东部地区，南方高温将逐渐缩减、消退，局地降温将超20℃，迅速从热如盛夏转变为凉似深秋，公众请注意及时调整着装，谨防感冒。降水方面，今明天，我国主雨带有所南压，降水强度也有所减弱，陕西、湖北、四川、重庆等地局地有暴雨。

南方高温将缩减消退 冷热转换剧烈局地降温将超20℃

昨天（10月3日），寒潮和高温罕见同台，淮河以北不少地方受到寒潮影响，出现大风降温天气，监测显示，华北北部及黑龙江东部、吉林中东部、辽宁中部等地降温12～18℃，局地阵风9～11级。同时，淮河以南地区37℃以上的范围进一步扩大，江西、安徽、福建、湖北等局地达到40℃，合肥、南京、杭州、上海、南昌、长沙等城市纷纷打破当地10月最高气温纪录。

未来三天，寒潮继续影响我国中东部地区。中央气象台今晨6时继续发布寒潮蓝色预警，预计，10月4日08时至10月6日20时，西北地区东南部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、西南地区东部和江南大部等地将先后降温6～10℃，其中，黄淮南部、江淮、江汉和江南北部等地部分地区降温12～16℃，局地降温幅度可达18℃以上。6日至7日早晨，最低气温0℃线将位于华北北部至辽宁中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北中部、河南南部至苏皖北部一带。长江流域及其以北地区将有4~6级风，高海拔地区及江河湖面阵风可达7~8级。我国北部和东部海域将先后有7～9级大风，阵风10~11级。

受寒潮影响，南方高温将逐渐缩减、消退，冷热转换剧烈，降温如换季。今天，高温将退缩到长江以南地区，在河南南部、湖北中东部、安徽大部、江苏中北部、湖南北部、江西北部等地普遍会有14～20℃的降温，局地降幅将超过20℃。例如合肥，昨天最高气温39.9℃，今天就将猛降至17℃，后天进一步降至13℃，迅速从热如盛夏转变为凉似深秋。

明天，冷空气抵达华南，南方高温过程基本结束。合肥、武汉、南京、上海、长沙、南昌、福州等城市最高气温都会创出立秋后新低。江汉、江淮、江南等地冷热转换剧烈，当地公众请注意及时调整着装，谨防感冒。

我国主雨带有所南压 降水强度减弱

降水方面，昨天我国主要降水区域位于山东、河南、陕西南部、四川东北部一带，监测显示，四川东北部、陕西中南部、湖北西北部、河南中西部、苏皖北部、山东中北部和半岛地区、天津南部等地出现大雨或暴雨，四川广元、巴中、遂宁，陕西汉中、安康、商洛，湖北十堰，山东淄博、潍坊等局地大暴雨。

今明天，主雨带有所南压，降水强度也有所减弱。中央气象台预计，今天西藏东南部、云南西北部、四川东北部和南部、重庆北部、陕西南部、河南大部、湖北北部、苏皖北部、海南岛大部等地部分地区有中到大雨，其中，陕西南部、四川盆地东北部等地局地有暴雨（50～80毫米）。

明天，西藏北部和南部、青海南部、陕西中南部、黄淮中西部、江淮大部、江汉北部、四川盆地大部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨（50～60毫米）。

后天，西藏西南部和东南部、青海南部、黄淮南部、江淮大部、江汉大部、川西高原中南部、四川盆地东北部、重庆大部、海南岛东部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨。

气象专家提醒，四川、重庆、陕西、河南、湖北、安徽等地部分地区有较强降雨，局地伴有强对流天气，正值国庆假期，公众出行请注意交通安全；四川东北部、陕西南部等地局地发生山洪、地质灾害的气象风险高，需注意防范。同时，湖南、江西等地降水仍然稀少，气象干旱还将持续发展，还需做好节水抗旱。