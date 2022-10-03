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湖北新增本土无症状感染者4例

2022年10月03日09:10 来源：中国新闻网

　　中新网10月3日电 据湖北省卫健委网站消息，10月2日0-24时，全省新增本土确诊病例0例，新增本土无症状感染者4例(荆州市3例；荆门市1例，系新疆来鄂闭环管控人员)，新增境外输入确诊病例0例，新增境外输入无症状感染者2例(菲律宾输入1例，土耳其输入1例)，新增疑似病例0例，新增死亡病例0例，当日出院病例0例，当日解除无症状感染者医学观察23例(荆州市4例，随州市2例，恩施州16例；境外输入1例)。

　　截至10月2日24时，在定点医疗机构治疗的本土确诊病例1例(在武汉市，轻型)，疑似病例0例。尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者53例(武汉市20例，襄阳市2例，荆州市10例，荆门市2例，鄂州市4例，随州市2例，恩施州12例，潜江市1例)。

　　在定点医疗机构治疗的境外输入确诊病例2例，均为轻型；尚在集中隔离医学观察的境外输入无症状感染者24例。

　　全省累计治愈出院63915例，累计病亡4512例，累计报告新冠肺炎确诊病例68430例。尚在集中隔离医学观察的密切接触者5667人。

(责编：杨曦、杨迪)


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