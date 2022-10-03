重庆新增本土确诊病例2例 新增本土无症状感染者2例

中新网10月3日电 据重庆市卫健委网站消息，10月2日0—24时，重庆市新增本土确诊病例2例(万州区1例、涪陵区1例)，均在隔离管控人员中发现。新增本土无症状感染者2例，其中，沙坪坝区1例，在重点人员核酸检测中发现；梁平区1例，在隔离管控人员中发现。解除本土无症状感染者医学观察2例(潼南区1例、丰都县1例)。

截至10月2日24时，重庆市现有本土确诊病例15例(九龙坡区1例、潼南区2例、荣昌区1例、长寿区1例、北碚区2例、大渡口区1例、江津区1例、南岸区1例、涪陵区2例、巴南区1例、彭水县1例、万州区1例)，现有本土无症状感染者9例(沙坪坝区2例、长寿区2例、大渡口区2例、垫江县1例、江津区1例、梁平区1例)。

10月2日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例3例(意大利2例、中国香港1例)，新增境外输入无症状感染者2例(意大利1例、西班牙1例)；解除境外输入无症状感染者医学观察1例(中国香港)。

截至10月2日24时，重庆市现有境外输入确诊病例7例(意大利3例、西班牙1例、新加坡2例、中国香港1例)，现有境外输入无症状感染者11例(意大利2例、中国香港1例、新加坡3例、西班牙5例)。

重庆市10月2日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：

一、万州区

万州区确诊病例1，系市外重点地区返渝人员。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

二、涪陵区

涪陵区确诊病例2，系市外重点地区返渝人员。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

三、沙坪坝区

沙坪坝区无症状感染者2，系市外重点地区来渝人员。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

四、梁平区

梁平区无症状感染者1，系市外重点地区返渝人员。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

重庆市10月2日新增境外输入确诊病例基本情况如下：

病例1、病例2均从意大利乘坐HU7992次航班，于2022年9月30日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例3从中国香港乘坐CA420次航班，于2022年9月30日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。10月2日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。