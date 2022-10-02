知己知彼，关爱特需老人

近期热映的电影《妈妈！》生动讲述了世间最平凡而伟大的母爱，也将阿尔茨海默症患者这一群体拉到了社会关注的镜头前。阿尔茨海默症也称智退症、失智症，是一种以获得性认知功能损害为核心的神经退行性疾病。今年9月21日第29个“世界阿尔茨海默症日”的主题为“知己知彼，早防早智，携手向未来”。国内外最新研究表明，在患病前期、早期、中期及晚期，患者的语音、词汇、语义、句法、语用等层面均有不同程度的退化与受损。这提示我们，对患者语言能力的探究，不仅是临床认知功能评估区分病情阶段的重要依据，更可以为疾病的早期筛查与自我评估提供重要线索。

笔者研究团队对广州地区某三甲医院记忆门诊进行了4年的追踪调查，通过分析我国华南地区阿尔茨海默症患者的交际互动发现，阿尔茨海默症老人的交际有如下特点：

答非所问。由于认知功能下降，患者的注意力与即刻记忆能力也随之减退，在交际互动中会时常表现出答非所问的行为。例如这段关于患者受教育程度的医患对话。医生：“你一共上了多少年的学？”患者：“嗯……高中。”医生：“噢，你小学上了几年呢？”患者：“不是小学的。”在这段对话中，患者一开始并没有就“上了多少年学”的提问进行正面回答，而是仅给出了学历。医生于是追问细节，每个阶段上了多少年学。这时，患者的理解出现了偏差，给出了“不是小学”的答案。由于认知受损，患者无法联系上下文展开逻辑推理，进行话轮转换，导致在对话中经常无法理解他人信息。

重复赘述。随着年龄增长，老年人的口语流畅度会有不同程度下降，但阿尔茨海默症老人的下降程度更为明显。比如，在对话中会重述自己或他人的话语。问：“今天星期几啊？”患者：“啊，今天啊，今天啊，你说今天啊，今天星期几啊，星期几啊。”无语用价值的填塞语也会明显增加，“哦，嗯，啊，呃，这个，那个，就是……”的出现频率明显增高。这些重复和赘述使话语节奏明显放缓，在一定程度上起到拖延作用，帮助患者保持话轮，维持对话的延续，同时为寻找合适词汇用语、恰当表达方式或准确叙述内容争取思考时间，有时甚至可以自我修正。随着病情发展，患者的重复和赘述可能从有意义变为无意义，句法成分逐渐开始缺失，内容变得难以理解。

开始沉默。当病情进展到一定阶段，患者在交际互动中的沉默时间会逐渐增加。表现为当他人对患者说话时，患者的反应时长明显增加，跟不上日常对话节奏，需要不断重述；也表现为在患者自己的叙述中，停顿时间显著增长，有时甚至记不得自己前一句话的内容。此外，患者的沉默还表现为在多人会话中的消极参与。沉默的背后是患者交际能力的下降，交际意愿的降低，与外界沟通的减少，自我世界的封闭，认知功能的衰退。

非言语互动。当患者的语言能力受损达到一定程度时，口语表达受到制约，非言语补偿机制会逐渐显现，非言语行为逐渐增加。例如，在回忆不起事情时，会下意识地看向照护家属，希望得到提示；在无法描述具体物品或事件时，会大量借助手势、动作甚至拟声词来辅助表达；在无法回答问题时，会以摇头、微笑或摆手来代替回答等。与正常认知人群的非言语行为相比，阿尔茨海默症老人的非言语行为更多倾向于补偿策略，用以替代或部分替代言语表达从而维系交际活动。

语言是老年人参与社会活动、维系人际交往、保持认知能力的主要渠道。随着老龄化社会的到来，如何维持老年人语言能力并与其有效沟通是社会关注的焦点。在与阿尔茨海默症患者沟通时，需要运用一定的方法与技巧来达到交际目的。

积极引导。当患者因为记忆力受损而无法完成交际活动时，积极引导是维持患者交际互动能力的关键。这里以一段门诊会话为例来观察家属如何引导患者回答问题。医生：“你的生日是什么时候？”患者：“不记得了。”医生：“那女儿的生日你记得吗？”患者：“都不记得了。”女儿：“怎么会不记得呢？我是夏天生的，记得吗？”患者：“哦，夏天，那是7、8月份？”女儿：“对啊，我是7月份，你生日就比我晚2个月。”患者：“哦，7月，那是、那是9月，我是9月12号的。”当患者回答不上问题时，家属进行了“倒推式”引导，先从最近的问题给予提示，慢慢过渡到更远的问题，一步步推理，最终找到答案。这种方法也是语言康复训练常用的技巧。

耐心反馈。当患者成功回忆起一件事或者完成一项交际活动时，正面反馈有助于患者重拾信心，继续积极思考。即使患者完成不了交际任务，适当的安慰和鼓励同样有助于安抚沮丧的情绪，如“没关系的”“慢慢来”“别紧张”。切记不可急躁、失去耐心，切勿立即纠正错误。当患者说话时，学会耐心倾听，即使“词不达意”也不要任意打断，尤其避免与患者产生争论，可以多使用“好的”“我明白了”或点头、微笑等信号表示对叙述内容的关注，鼓励患者继续话题。当患者的表达出现困难时，可以适当协助，但切忌完全“替患者说话”，阻断其与外界交流的通道，让患者“置身事外”。

鼓励交流。维系与外界的交际互动是保持患者认知功能的重要一环，然而由于认知能力衰退，一些患者恐惧与人交流，变得沉默寡言、性格孤僻。此时应尽可能鼓励患者参与社会交际，细心寻找患者感兴趣的话题并与之分享。当对话者发现患者遇到理解障碍时，可适当放慢语速，简化表达结构，替换不常见用词，进行多次重复；当患者遇到表达障碍时，耐心等待患者组织语句，给予充分的思考时间，最后对患者的叙述表示赞赏与鼓励。尽量避免问让患者感到压力的问题，将表达方式具体化，比如用“你想吃米饭还是面条？”替代“你想吃什么？”。

多模态互动。在与患者交际中，多模态资源可调动不同感官对大脑发出信号，激活不同脑区，帮助其理解交际内容，做出适当反馈，协助对话进行。例如，当患者遇到理解障碍时，可多借助手势、模仿、声音、气味、实物等资源刺激其多感官通道来辅助理解。拿出碗筷比一句“吃饭啦！”更为直观；双手模仿洗脸刷牙比“去洗漱啦！”更易理解；哼唱熟悉的旋律，更容易勾起遗忘的记忆。同样，当患者语言表达能力明显下降时，可以鼓励其适当使用身体语言辅助表达，维持与外界的互动。互动中还应关注眼神交流，保持亲切的面部表情，可以把手搭在对方手上或者肩上表示安慰与鼓励，通过点头或者身体前倾来给出耐心倾听的信号。

在临床尚无特效药物治疗阿尔茨海默症的当下，与患者进行良好的沟通互动，采取积极的语言交流康复对策，是延缓病情发展、维持患者认知功能的重要手段，这对于改善患者生活质量、减轻家庭与社会负担、实现积极老龄化进程具有重要意义。

（作者：徐翌茹，系中山大学外国语学院副教授）