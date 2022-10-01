新华社北京9月28日电题：让健康惠民落实到“最后一公里”——国家卫健委发布会介绍医疗机构能力建设情况

新华社记者 董瑞丰、顾天成

将更多医疗机构纳入医联体，促进优质医疗资源下沉；在基层医疗机构为慢性病患者开具长期处方，减少患者往返奔波；深化智慧健康建设，一部手机可实现挂号缴费和报告查询……

28日，国家卫生健康委新闻发布会公布的一系列案例和数据显示，党的十八大以来我国医疗机构不断加强能力建设，让健康惠民落实到“最后一公里”，助力持续提升基本医疗卫生服务公平性、可及性。

多措并举改善医疗服务

据介绍，围绕看病就医过程中群众反映比较突出的问题，十年来，国家卫生健康委多措并举，着力改善医疗服务。

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉说，近年来，国家卫健委在全国推广预约诊疗、多学科诊疗、临床路径管理、优质护理服务、日间手术、分娩镇痛等一系列改善医疗服务的举措，同时推进远程医疗服务和智慧医院建设。

截至目前，全国50%的二级以上公立医院已开展预约诊疗服务，超过4800家医院能提供精准的分时段预约诊疗。此外，针对“诊断难”问题，2000多家医院可提供多学科诊疗的服务模式。为缓解“手术难”，近60%的三级公立医院和36%的二级公立医院开展了日间手术，患者当天即可出院。

门诊常有“三长一短”等情况：挂号付费时间长、候诊时间长、检查预约时间长、看诊时间短。发布会上，复旦大学附属妇产科医院党委书记华克勤介绍，该医院自2018年起实施全门诊、全时段、全号源预约诊疗管理，将妇科超声、肺部CT、核磁共振等医技检查项目网上全预约。

推动优质医疗资源下沉

建设国家医学中心和国家区域医疗中心，广泛成立医联体，推进县域医疗卫生一体化改革……按照大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、日常头疼脑热在乡村解决的目标，各地卫生健康系统努力推动优质医疗资源下沉，让更多群众能够就近享有优质医疗资源。

多地和相关医院的实践经验，在本次发布会上“亮相”。

首都医科大学附属北京天坛医院党委书记管仲军介绍，今年9月，北京天坛医院已向区域医疗中心的依托医院派出40多名神经学科专家。这些专家要在当地工作一周，开设专家门诊、手术会诊、联合查房。

江苏省苏州市副市长季晶介绍，目前苏州全市所有公立医疗机构都被纳入医联体，建成11个城市医疗集团、15个县域医共体，98个专科联盟、29个远程协作网，县域内就诊率超过98%。

山西省运城市万荣县人民医院院长董永凯介绍，这个县级医院的三、四级手术比例提高到50%以上，可治疗病种增加到629种，不仅一般病可及时诊治，急性肺栓塞等疑难病也实现了不出县救治，县域医疗服务水平得到质的提升。

“指挥棒”更科学精准

建立符合医院实际、发展重点的管理制度，提升医院绩效管理效能效率，让办院方向的“指挥棒”更加科学，让医院管理的“绣花针”更加精准，让医院和医生更有积极性，让群众满意度更高……

发布会介绍的部分地方举措，还勾勒出一幅维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制图景。

北京大学人民医院把健康科普作为体现医院公益性的抓手之一。北京大学人民医院院长王俊介绍，医院梳理诊疗流程，让医护人员在门诊可以处处做科普，启用互联网医院门诊，远程指导患者用药、康复、健康管理。此外，医院专门设立健康教育经费，把科普纳入绩效考核和评优评先。

“我们将坚持公立医院的公益性，探索权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建设特色医院文化，凝聚为民精神力量，推动公立医院迈上高质量发展的新征程。”国家卫生健康委新闻发言人米锋说。