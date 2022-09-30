国家卫健委：9月29日新增新冠肺炎本土确诊病例97例 本土无症状感染者625例

9月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例156例。其中境外输入病例59例（广东15例，上海14例，福建8例，北京5例，江苏5例，四川4例，天津2例，辽宁2例，黑龙江2例，山东2例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，四川2例，北京1例，天津1例，江苏1例，山东1例）；本土病例97例（贵州17例，广东16例，黑龙江13例，天津11例，四川8例，云南6例，西藏6例，陕西4例，山西3例，福建3例，宁夏3例，河北2例，北京1例，内蒙古1例，河南1例，湖南1例，重庆1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（宁夏3例，四川2例，陕西2例，山西1例，黑龙江1例，贵州1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例184例，其中境外输入病例81例，本土病例103例（贵州31例，四川22例，内蒙古13例，广东7例，西藏6例，北京4例，山东4例，江西3例，云南3例，天津2例，陕西2例，河北1例，浙江1例，湖南1例，广西1例，海南1例，重庆1例），解除医学观察的密切接触者16828人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例610例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24079例，累计治愈出院病例23469例，无死亡病例。

截至9月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2969例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例242254例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例250449例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6014215人，尚在医学观察的密切接触者158591人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者711例，其中境外输入86例，本土625例（宁夏176例，贵州80例，西藏66例，天津61例，黑龙江54例，新疆28例，云南25例，河南19例，四川17例，广东15例，陕西15例，河北9例，山东9例，广西9例，浙江7例，安徽7例，甘肃7例，上海6例，江苏4例，湖北4例，青海4例，湖南2例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者972例，其中境外输入81例，本土891例（西藏296例，贵州227例，江西85例，四川43例，辽宁41例，黑龙江27例，山东23例，新疆22例，广西21例，湖北16例，海南15例，陕西15例，青海15例，内蒙古14例，天津9例，吉林5例，甘肃5例，河南4例，广东2例，云南2例，上海1例，福建1例，湖南1例，重庆1例）；当日转为确诊病例20例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者10539例（境外输入710例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6832910例。其中，香港特别行政区414176例（出院84533例，死亡10153例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6417941例（出院13742例，死亡11003例）。