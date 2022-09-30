北京新增1例本土确诊病例 现住通州区

中新网9月30日电 据北京卫健委官方微信消息，9月29日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增5例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和5例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院10例，解除医学观察的无症状感染者5例。

本土确诊病例：

现住通州区高楼金第小区，为社会面筛查人员，9月29日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，9月25日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月29日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，9月28日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月29日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，9月29日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，9月28日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月29日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，9月24日从智利经法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月28日诊断为无症状感染者，9月29日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。