上海新增本土无症状感染者6例 均在隔离管控中发现

中新网9月30日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年9月29日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者6例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例14例和无症状感染者8例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年9月29日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年9月29日0—24时，新增本土无症状感染者6例。

无症状感染者1，居住于浦东新区，

无症状感染者2—无症状感染者6，居住于闵行区，

均为外省通报一阳性感染者在沪的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年9月29日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告14例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院18例，其中来自加拿大4例，来自美国3例，来自马来西亚2例，来自澳大利亚2例，来自英国2例，来自法国1例，来自西班牙1例，来自日本1例，来自德国1例，来自台湾地区1例。

病例1为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年9月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。在随后的居家健康监测期间例行核酸检测结果异常。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在英国留学，自英国出发，经奥地利转机，于2022年9月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年9月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为法国籍，在韩国旅行，自韩国出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在法国工作，自法国出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8、病例9均为中国籍，病例8在美国探亲，病例9在美国工作，病例8、病例9自美国出发，乘坐同一航班，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为中国籍，在汤加旅行，自汤加出发，经新西兰转机，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例12、病例13均为中国籍，在德国工作，自德国出发，乘坐同一航班，于2022年9月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例14为中国籍，在英国留学，自英国出发，经丹麦转机，于2022年9月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

14例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者217人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年9月29日0—24时，新增境外输入性无症状感染者8例。

无症状感染者1为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年9月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在法国探亲，自法国出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年9月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在日本留学，自日本出发，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6、无症状感染者7均为西班牙籍，在西班牙生活，自西班牙出发，乘坐同一航班，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在英国留学，自英国出发，经荷兰转机，于2022年9月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

8例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者272人，均已落实集中隔离观察。

2022年9月29日0—24时，解除医学观察无症状感染者7例，其中本土无症状感染者1例，境外输入性无症状感染者6例。

2022年7月3日0时至2022年9月29日24时，累计本土确诊171例，治愈出院195例，在院治疗0例，死亡0例；无症状感染者761例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年9月29日24时，累计境外输入性确诊病例5451例，出院5319例，在院治疗132例。现有待排查的疑似病例0例。