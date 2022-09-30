云南新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者25例

中新网9月30日电 据云南卫健委官方微信消息，9月29日0-24时，云南新增确诊病例6例，其中安宁、西山在集中隔离点各发现2例，瑞丽在集中隔离点和非闭环管理重点人员中各发现1例。

现有境外输入确诊病例15例。累计确诊病例1698例，累计治愈出院病例1683例，无死亡病例。

截至2022年9月29日24时，全省现有确诊病例61例，累计治愈出院病例2343例，累计死亡病例2例，累计报告确诊病例2406例。累计追踪到密切接触者100178人，尚在医学观察的密切接触者3053人。

云南新增无症状感染者29例，其中境外输入4例；西山在集中隔离点发现9例、闭环管理重点人员中发现1例，安宁在集中隔离点发现4例，瑞丽在集中隔离点发现7例、在非闭环管理重点人员中发现3例、高风险区核酸筛查中发现1例。解除医学观察的无症状感染者6例，尚在医学观察的无症状感染者139例(境外输入24例)。