新华社北京9月29日电题：科学精准做好国庆假期疫情防控——国务院联防联控机制回应热点问题

新华社记者李恒、沐铁城

国庆假期临近，怎样科学精准做好疫情防控？对学校疫情防控方面作了哪些针对性工作部署？国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，对热点问题进行回应。

与8月份相比疫情波及范围不断缩小

“当前，全国疫情仍然呈现出‘点多、面广’的特点。近期，疫情主要集中在西藏、宁夏、贵州、黑龙江等省份，以奥密克戎变异株BA.5和BA.2.76亚分支为主。”国家疾控局传染病防控司司长雷正龙表示，与8月份相比，每天新增感染者数大幅度下降，疫情波及范围不断缩小。

专家研判认为，随着国庆假期临近，探亲、旅游等人员流动增加，加上奥密克戎变异株传播具有隐匿性、传播能力强等特点，我国仍然持续面临着境外疫情输入和本土疫情传播的风险，发生多地聚集性疫情风险依然存在。

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案和“九不准”要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码，引导人员安全、有序流动。

迅速扩充医疗救治资源、对新冠肺炎患者进行分类分级管理、早期干预和预警筛查、形成强有力的专家救治力量、坚持中西医并重……针对当前疫情重点地区的医疗救治情况，国家卫生健康委医政医管局副局长李大川表示，到目前为止，疫情重点地区的医疗救治工作在有序开展，救治效果良好。

全力以赴做好交通物流保通保畅

交通运输是服务保障的基础支撑，也是疫情防控的关键环节。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部通过专项安排、视频调度、驻点检查等方式，指导各地统筹做好运输服务保障和疫情防控工作，全力保障人民群众安全健康便捷出行。

韩敬华介绍，在保障交通网络畅通有序方面，坚持24小时值班值守，保持应急运输保障电话畅通，一事一协调解决交通物流不通不畅问题，坚决防止过度通行管控问题的反弹。坚决杜绝擅自关闭关停高速公路、普通公路、铁路车站、港口码头、航空机场、邮政快递分拨中心等交通物流基础设施，切实保障交通物流网络畅通运行。

韩敬华表示，要加强对重点涉疫地区跟踪调度，推动供需有效对接，全力保障涉疫地区医疗防控物资、民生物资、重要生产物资等运输需求。

此外，交通运输部指导实施全域静态管理的城市落实“一不得、四立即”的保障措施，即不得“一刀切”限制货车通行，立即实施重点物资通行证制度、立即执行“点对点”运输闭环管理措施、立即启动应急物资中转调运站、立即公布24小时应急运输保障电话，切实保障重点物资运输车辆通行顺畅。

不前往国内中高风险地区旅游

国庆假期是民众参加文化活动和外出旅游的高峰期。文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇说，文化和旅游部要求旅行社和在线旅游企业不得经营出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，暂停在有中高风险区的县（市、区、旗）和直辖市的区（县）经营团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停陆地边境口岸城市团队旅游业务。

李晓勇提醒游客，要通过权威渠道了解出发地及目的地最新疫情防控政策，自觉遵守当地政府及有关部门发布的公告提示，不前往国内中高风险地区旅游。出现感冒、发热等症状时，应立即停止游览，并及时就医。自觉遵守疫情防控规定，戴口罩、勤洗手、少聚集、勤通风，养成“一米线”好习惯。

针对校园防疫问题，教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊说，充分发挥全国教育系统疫情监测机制预警作用，每日统计校园疫情、开学返校以及校园管理总体情况，动态分析、及时了解发展趋势和动向，增强校园疫情防控主动性、针对性和科学性。

同时，教育部联合国家疾控局印发了高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版），推动各地逐级开展学校疫情防控技术方案培训工作，提高各地教育部门和学校疫情防控的管理能力和突发疫情应急处置能力。