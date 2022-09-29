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山西新增本土确诊病例3例、本土无症状感染者2例

2022年09月29日08:39 来源：中国新闻网

　　中新网9月29日电 据山西卫健委网站消息，2022年9月28日0-24时，山西省新增本土新冠肺炎确诊病例3例(太原市小店区1例、太原市晋源区1例、大同市阳高县1例)。累计报告确诊病例327例，治愈出院324例，现有在院隔离治疗3例(太原市小店区1例、太原市晋源区1例、大同市阳高县1例)。现有疑似病例0例。

　　2022年9月28日0-24时，山西省无新增境外输入确诊病例。累计报告境外输入性确诊病例145例，治愈出院145例。现有疑似病例0例。

　　2022年9月28日0-24时，山西省新增无症状感染者2例(太原市小店区2例)。尚在医学观察的无症状感染者2例(太原市小店区2例)。

　　累计追踪到密切接触者27189人(含境外输入病例密切接触者)。当日解除医学观察18人。尚在医学观察的密切接触者440人。

(责编：乔业琼、李源)


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