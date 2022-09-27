国家卫健委：9月26日新增新冠肺炎本土确诊病例173例 本土无症状感染者636例

9月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例245例。其中境外输入病例72例（上海18例，广东14例，福建13例，北京12例，四川4例，天津3例，内蒙古2例，辽宁2例，江苏1例，浙江1例，山东1例，湖北1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（天津2例，内蒙古2例，辽宁2例，四川2例，北京1例，江苏1例，福建1例，山东1例）；本土病例173例（四川58例，贵州44例，黑龙江21例，广东12例，西藏11例，云南9例，天津4例，宁夏3例，山东2例，重庆2例，陕西2例，青海2例，浙江1例，河南1例，新疆1例），含32例由无症状感染者转为确诊病例（四川23例，重庆2例，宁夏2例，浙江1例，贵州1例，陕西1例，青海1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例241例，其中境外输入病例45例，本土病例196例（四川102例，内蒙古28例，广东16例，贵州13例，广西7例，陕西5例，山东4例，海南4例，西藏4例，北京3例，重庆3例，天津2例，辽宁1例，黑龙江1例，江苏1例，甘肃1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者16289人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例585例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23881例，累计治愈出院病例23296例，无死亡病例。

截至9月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2966例（其中重症病例38例），累计治愈出院病例241737例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例249929例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5955040人，尚在医学观察的密切接触者138983人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者723例，其中境外输入87例，本土636例（宁夏233例，黑龙江115例，西藏83例，贵州81例，天津38例，四川21例，云南20例，广西8例，新疆7例，江西5例，广东5例，青海5例，河北3例，甘肃3例，江苏2例，山东2例，浙江1例，安徽1例，河南1例，重庆1例，陕西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者860例，其中境外输入97例，本土763例（西藏246例，贵州105例，四川88例，山东42例，江西40例，广西40例，辽宁27例，湖北27例，内蒙古22例，黑龙江20例，天津16例，甘肃14例，新疆13例，河北11例，吉林8例，广东8例，海南8例，陕西8例，河南7例，上海4例，青海4例，江苏2例，云南2例，福建1例）；当日转为确诊病例44例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者11152例（境外输入738例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6692250例。其中，香港特别行政区412663例（出院83716例，死亡10128例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6278794例（出院13742例，死亡10884例）。