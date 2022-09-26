美国报告近2.5万例猴痘病例

美国疾病控制和预防中心23日更新的数据显示，美国已累计报告24846例人感染猴痘病毒病例（下称猴痘病例），病例数居全球之首。

最新数据显示，美国报告猴痘病例数排名前三的地区分别为加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州，其中加利福尼亚州病例数达4886例。

另据《纽约时报》报道，尽管目前美国日增猴痘病例较8月高峰时期有所下降，但仍每天新增约200例感染病例。美国的猴痘病例总数超过全球病例数的三分之一。

5月18日，美国马萨诸塞州公共卫生部门报告今年美国首例猴痘确诊病例。此后，猴痘病毒迅速传播至全美各地。9月12日，加利福尼亚州洛杉矶县确认今年美国首例猴痘死亡病例。

美国公共卫生专家指出，由于检测能力不足，美国实际猴痘病例数可能远高于官方统计数据。美国政府应对猴痘疫情不力招致美国舆论批评。有美国媒体说，美政府正在重复新冠疫情期间犯过的防控不力错误。