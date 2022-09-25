儿童流感疫苗“一喷搞定”

本报讯(记者 侍佳妮)秋冬季流感高发，在此之前接种好流感疫苗，可大大减少感染流感病毒及引发并发症的风险。上海市疾控中心通报，今年各区已安排鼻喷流感疫苗，适用于3—17岁儿童，每个区的接种门诊都能“一喷搞定”。

普通针剂流感疫苗通过肌肉注射接种，而鼻喷流感疫苗则模拟人体自然感染过程，在鼻腔内喷雾接种，无针无创。鼻喷流感疫苗改变的不仅是接种方式，它的工艺也与针剂流感疫苗不同。针剂流感疫苗是灭活疫苗，用物理或化学的方法将病毒灭活，使病毒失去致病能力但保留抗原性。鼻喷流感疫苗是减毒活疫苗，把活的流感病毒进行培养、纯化处理后，使其毒力减弱，没有致病能力但能刺激人体产生抗体。

在全球范围内，鼻喷流感疫苗已经使用了数亿剂次，安全性得到充分验证。和其他疫苗一样，接种鼻喷流感疫苗也可能出现不良反应，但多为发热、鼻塞、流涕、头痛等一过性症状，一般无需处理，可自行消退。个别发热超过38.5摄氏度，或伴有皮疹等过敏反应者，应及时到医院就诊处理。

鼻喷流感疫苗含有甲型H3N2、H1N1和乙型Victoria三种减毒流感病毒毒株，接种后三种毒株因具有温度敏感性而被限制在鼻咽部复制，诱导血清和鼻黏膜均产生抗体，同时也可诱导细胞介导的免疫反应，但毒株不会进入人体下呼吸道。2016至2017年的流感季期间，一项在我国东部地区对3—17岁儿童开展的随机、双盲、对照试验表明，鼻喷流感疫苗对所有亚型流感的保护效力为62.5%。

七类人群不能接种：

一是已知对本品所含任何成分过敏者；二是患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者；三是使用阿司匹林或含阿司匹林药品治疗的Leigh综合征患者；四是免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者；五是患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者，有格林巴利综合征病史者；六是鼻炎患者；七是其他疫苗说明书规定的禁忌人群。