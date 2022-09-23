把健康送到身边——人民健康“五进”关爱服务计划走进生态环境部

“丰富多样的健康服务，真的把健康送到了我们身边。”9月21日，由健康中国行动推进委员会办公室指导、人民网·人民健康主办的人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进生态环境部，通过科普讲座、健康义诊和健康生活体验等形式，为生态环境部职工带来了一场沉浸式健康服务。

科普讲座答疑解惑

科普讲座现场

如何科学地进行慢病管理，是很多职工都关注的健康话题。活动现场，北京安贞医院急诊危重症中心主任贺晓楠围绕心脑血管疾病的预防和保健，并就慢病风险预测、慢病管理效果评估等内容开展了线上线下相结合的科普讲座，详细介绍了心脑血管疾病在日常用药和生活中需要重点关注的注意事项。

“平时也不知道自己的做法对不对，经过这次讲座了解很多与慢病管理相关的知识。” “原来牙疼也可能是心脑血管疾病的先兆，生活中还真的有不少心脑血管疾病的认识误区。”“希望能定期安排不同疾病的健康讲座，让我更多了解健康知识。”聆听讲座的职工表示。

互动体验寓教于乐

生态环境部职工积极参与体验健康生活服务

趣味科普答题、健康检测和健康生活产品互动等健康生活体验区受到青睐，职工们积极参与互动与体验，三五成群组队参加科普答题，人工智能眼底照相机、体检一体机、视频问诊服务都是职工们“热捧”的项目。“不仅能了解健康知识，还能顺便做个体检。”“平时的‘队友’变成‘对手’，竞争答题的体验还是第一次！”“种类丰富又全面，真的是全方位的健康服务。”

多种多样的健康服务

近年来，居家健康越来越受到大众关注，空气净化器、湿巾机、居家防疫消毒包等多款家居健康服务在现场进行了展示体验。居家健身是当前较为流行的健身方式，活动现场也有魔镜、握力器、腕力训练仪等居家健身产品供现场体验，不少职工在现场就开始了运动锻炼，体验“内啡肽”带来的快乐。

活动现场提供了多款营养膳食产品

营养膳食是生活中的必备主题，怎样才能吃得健康也是日常生活关注的焦点。活动现场提供了益生菌、坚果牛奶、时令水果等多种健康食品的科普与品尝体验。

健康服务送到身边

生态环境部职工在活动进行健康咨询

为更好地帮助职工解决实际健康问题，活动现场还开展了健康咨询服务，北京大学第一医院急诊科主任医师李秀清、首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师龚浠平、北京中医药大学主任医师辛随成、北京中医药大学东方医院骨科主任李运海、中日友好医院皮肤科副主任医师李锘和首都医科大学附属北京中医医院推拿科主治医师阴祖新就全科、睡眠障碍、中医、骨科、毛发健康和中医推拿等相关主题为职工解答了问题。

生态环境部职工在现场进行中医推拿

“亚健康状态、慢性疲劳综合症和焦虑失眠等症状都是职场健康中的常见问题，但动不动就去医院费时费力。”辛随成说，健康咨询能有效解答职场人群的健康疑惑。

阴祖新说，颈椎问题、脊柱问题都是职场人群的健康“通病”，首都医科大学附属北京中医医院作为“五进”关爱服务计划的支持单位，希望通过持续的健康咨询服务，能够普及更多健康知识，为广大职工带来更多便利。

活动现场的科普答题

参加健康咨询职工反响热烈：“健康咨询太方便了，真的是把健康服务送到了我们身边。”“感觉自己身体有不少小‘毛病’，也不知道去医院挂什么科室，经过向全科医生咨询不仅解决了我一直以来的困惑，接下来该去哪个科室挂号治疗也明白了。”“我特意把过去拍的片子带来了，请专家再帮我看看，专家耐心细致的讲解，让我对疾病有了正确的认识。”

据了解，生态环境部800余名职工参加本场线下活动，另有165名职工参与了健康讲座的线上直播。未来，人民网·人民健康将继续在健康中国行动推进委员会办公室指导下，联合有关部委、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划的深入推进工作，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。