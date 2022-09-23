直播预告：潜伏30年的恶性胸膜间皮瘤能早诊早治吗？

每年的9月26日是全球间皮瘤宣传日。很多人对于间皮瘤可能不是很熟悉，什么是间皮瘤？它有怎样的危害以及如何预防与治疗？9月26日10:00，中国医学科学院肿瘤医院内科副主任医师仲佳将做客“健康大讲堂”，为公众普及潜伏30年的恶性胸膜间皮瘤的相关知识。

嘉宾简介:

仲佳，教授，副主任医师，肿瘤学博士。中国医学科学院肿瘤医院内科副主任医师，北京市医学奖励基金会肺癌青年专家委员会秘书，中国老年学会老年肿瘤专业委员会委员，北京抗癌协会肺癌专业委员会委员，主持北京市自然科学基金面上项目，入选北京市青年人才骨干项目，北京市青苗计划，培育计划等。医师报第七届医学家年会“十大医学新锐”，致力于肺癌靶向治疗个体化研究，在JTO, CJCR等发表SCI论文数篇。

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