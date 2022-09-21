专家建议：小儿脑瘫 早发现、早干预是关键

脑瘫，全称“脑性瘫痪”，是指婴儿出生前到出生后一个月内脑发育早期，由于多种原因导致的非进行性脑损伤综合征。主要表现为中枢性运动障碍以及姿势异常，还可伴有智力低下、癫痫、感知觉障碍、语言障碍及精神行为异常等，是引起小儿机体运动残疾的主要疾病之一。近日，郑州大学医学院教授、博士生导师、主任医师、郑州大学脑瘫外科研究治疗中心主任高晓群做客“人民好医生”科普直播访谈，给公众科普小儿脑瘫诊治的相关知识。

高晓群介绍，导致脑瘫的原因很多，可以用8个字概括——早产、产伤、窒息、黄疸。一般认为，窒息、早产、重症黄疸为脑瘫的三大主要致病因素。

根据不同表现，脑瘫可以分为以下几种类型：

按照运动功能障碍分型，可分为痉挛型、手足徐动型、强直型、共济失调型、肌张力低下型、混合型。按受累的解剖部位分型，可分为四肢瘫、双瘫、截瘫、偏瘫、双重性偏瘫、三肢瘫、单瘫。在以上类型中，痉挛型脑瘫是脑瘫中最常见和最典型的，占全部病人的55%左右。主要表现为肢体痉挛、肌张力增高，活动受限。上肢表现为肩关节内收，肘关节屈曲，腕关节屈曲，手指关节屈曲呈握拳状，拇指内收，紧握于掌心中。下肢表现为大腿内收，两大腿分开困难。站立时足尖着地，足跟悬空，行走时呈剪刀步态。检查时，两大腿之间角度变小，膝关节有折刀征，腱反射亢进，踝阵挛。

按运动受限的程度可分为轻度，能独立行走，但登梯时需要助器；中度，活动受限，需要助器；重度，不能活动，需要轮椅并且需他人推动。

脑性瘫痪的早期症状有哪些？出现了哪些症状时需要及时就医？高晓群指出，应该分阶段来看：新生儿期，是指在出生后28天以内的宝宝，有哺乳困难，睡眠过多或过少，异常哭闹，易受惊吓。婴儿期，是指1周岁以内的宝宝，小儿拇指内收，紧握拳头，全身过软或过硬。肢体活动不协调。幼儿期，是指1-6岁的宝宝，小儿随着年龄的增长不能出现应有的智力行为和运动功能。通俗地说，该会坐时不会坐，该会走时不会走，面容愚笨，智力低下。

如果家长发现小儿有尖足畸形、交叉步态、不随意运动等可疑症状时，要尽早到医院进行神经发育学检查，必要时进行头部CT或MRI与脑电图检查，明确诊断，做到早发现，早干预。

高晓群推崇对痉挛型脑瘫实施综合治疗的“三联疗法”：一是采用选择性脊神经后根部分切断术（SPR手术）缓解脑瘫患儿肢体痉挛，降低过高的肌张力，为肢体运动功能的康复创造条件；二是采用矫形外科手术使患儿腿伸直，脚放平，放正；三是通过术后康复训练增加肌力、肌群的稳定性和协调性，改善身体的运动功能。

此外，高晓群强调了对各型脑瘫尽早康复训练的重要性。0-6岁脑瘫患儿，大脑处于发育的萌芽时期，康复师应针对每个脑瘫儿童的症状，制定个体康复计划，确保整个康复项目精准实施，使脑瘫儿童肢体运动功能、语言功能得到有效康复。同时，应积极开展脑瘫儿童社会融入活动和引导式教育工作，提高孩子的认知能力、与人交往能力和学习能力，为孩子康复回归社会打下良好基础。“医教结合、融合教育、特教提升”模式是先进的康复理念。

最后，高晓群提醒，国家已经出台对0-6岁脑瘫儿童的抢救性康复政策。患儿家长可及时与当地残联联系，到当地残联的定点医院进行康复训练，享受政府提供的康复训练补贴。另外，不要滥用药物。到目前为止，还没有治愈脑瘫的药物。患儿家长要多了解关于脑瘫的科普知识，甄别医疗乱象，选择科学的治疗方案，拒绝安慰性治疗，避免因病致贫、因病致穷。