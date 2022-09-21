本报北京9月20日电 （记者叶紫、王美华）记者从20日国家卫健委召开的新闻发布会上获悉，党的十八大以来，我国完善养老服务支持政策，增强养老服务供给能力，补齐养老服务短板弱项，提升养老服务质量。中国健康老龄化工作稳步推进，积极老龄观逐渐深入人心。

最新数据显示，截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全民医保基本实现。长期护理保险试点城市达49个，参保人员达1.45亿。全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对。截至今年第一季度，全国养老服务机构和设施总数达36万个，床位812.6万张。

下一步，国家卫健委将会同各地各部门，实施积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，让老年人共享改革发展成果、安享健康幸福晚年。