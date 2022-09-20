给鱼目混珠的“钻级酒店”套牢监管“紧箍”

通过OTA平台（在线旅游平台）预订酒店，已成为很多人的首选，但在OTA平台选的星级酒店可能有猫腻。一些OTA平台将非五星级酒店，标上“五钻酒店”“金钻酒店”等字眼，给人以高品质的感觉，以此吸引消费者预订。然而，一些消费者预订了所谓的“五钻酒店”之后，却很失望。（9月19日《工人日报》）

随着互联网的广泛普及，网上预订酒店已成为不少消费者的首选。不过，在商业赛道日渐拥挤、市场竞争更加激烈的现实语境下，一些酒店经营者为了吸引更多消费者入住，遂在营销宣传方面动起了玩文字游戏的歪念，将本不具有星级称号的酒店冠上“星（钻）”字眼，让消费者认为钻级酒店等同于星级酒店。如此鱼目混珠，不仅误导了消费者，让消费者权益受损，也扰乱了市场秩序，危害不容小觑。

众所周知，星级酒店是由国家（省级）旅游局评定的、能够以夜为时间单位向游客提供配有餐饮及相关服务的住宿设施。根据我国《星级酒店评定标准》，酒店按等级标准以星级划分，共5个星级标准。其中，五星级、四星级、三星级以下酒店分别由全国旅游星级饭店评定委员会、省旅游星级饭店评定委员会、市级旅游星级饭店评定委员会负责评定。迄今为止，国家尚未出台钻级酒店评定标准，钻级酒店只是酒店行业的一个内部评定标准。部分酒店经营者故意混淆视听，以拉郎配的方式硬将自家酒店包装为星级酒店，已涉嫌多重违法。

《消费者权益保护法》第八条规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。酒店经营者把行业内部评定的钻级酒店混标为星级酒店，已直接侵犯了消费者的知情权。同时，《广告法》第四条明确规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。酒店经营者以玩文字游戏的方式，让消费者误认为自家酒店虽然只是钻级酒店却等同于星级酒店，无疑已构成虚假营销宣传。

不仅如此，《反不正当竞争法》第八条规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传。酒店经营者将自家酒店虚标为星级酒店的营销行为，必然会对其他合规经营的同行产生排除、限制竞争的效果，已构成不正当竞争，不能由其肆意妄为。

部分酒店经营者为抢占市场赛道，故意鱼目混珠地将行业内部评定的钻级酒店标榜为星级酒店，既折射了其为了利益最大化罔顾法律的心理，也反映了市场监管未完全到位的尴尬。因此，若要狠刹酒店经营者的虚假营销宣传行为，监管部门还应摒弃“不告不理”的被动式执法，主动出击，用好用活现有的法律规范，对酒店经营者虚假宣传的行为坚持露头即打，该罚款的依法顶格罚款，该吊销营业执照的坚决吊销。用依法监管给其套牢法律责任的“紧箍”，倒逼其主动向消费者明示钻级酒店与星级酒店的区别，让自身的营销宣传行为循法而行。

市场经济，大浪淘沙。酒店经营者必须充分认识到，尽管强化营销宣传是做大市场份额的必选题，但无视法律红线的虚假营销宣传始终是“一锤子买卖”。在法治更加健全、市场秩序更加规范的今天，酒店经营者只有与法相向而行，自觉摒弃虚假营销宣传，专注于服务质量的改善，才能真正赢得消费者、赢得未来。