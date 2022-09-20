保价万余元只赔几百元？快递保价赔付引争议

近期，关于快递保价的争议频繁登上热搜。有用户通过快递寄送黄金、手办等贵重物品，但在物品丢失或损坏后找客服理赔时，快递客服却称无法按保价金额赔付。为何保价形同虚设？记者调查发现，快递企业针对理赔制定了一些限制条件，消费者在下单前需留意理赔规则的细节，避免造成损失。

保价1.8万元仅能赔500元

近日，一位杭州用户通过顺丰寄送20克黄金，保价金额为8000元，但在快递员明确告知丢件的情况下，顺丰客服提出仅赔偿2000元。幸运的是，经过警方调查寻找以及各方配合努力下，用户遗失的黄金已经找到。

另一位用户在顺丰寄了一件价值17000元的手办，并花108元保价18000元，但在寄运过程中手办出现破损，当用户要求顺丰按照保价赔付或赔付无损全新手办时，得到的回答是只能赔偿500元。顺丰客服称，保价不是保多少赔多少，是综合快件实际损耗和保价金额按一定比例进行赔偿，由于手办不是完全损坏，所以无法按照保价金额赔付。顺丰还表示可以提供维修服务，但该用户认为，修复后的手办大打折扣，已经不值最初的价格。

根据《中华人民共和国邮政法》四十七条规定，保价的邮件丢失或者全部损毁的，按照保价额赔偿；部分损毁或者内件短少的，按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。

对此，业内人士表示，顾客在购买快递企业保价服务后，具体赔偿标准要看协议里的约定。针对赔付金额的争议，消费者可以向法院起诉，并申请由专业鉴定机构鉴定损失的金额，并由快递企业进行赔付。

部分快递公司对保价设上限

近期，已经有多起寄递高价值物品遭遇丢失或损坏、却只能获得少量赔偿的事件发生，快递企业保价赔付规则引发众多网友质疑。记者查询发现，快递保价服务的背后，其实有着更为细化的赔付规定，需要用户手动点开查看，而且部分快递企业的保价赔付规则写在了冗长的快递服务协议里，很容易被消费者忽视。

记者打开顺丰寄件页面，保价一项中出现提示“未保价物品最高赔7倍运费，建议保价”，下方出现保价默认金额“2元保价0-500元”，用户可在默认选项后勾选对钩，或者在“自定义物品价值”一栏填写真实物品价值。

当选择自定义物品价值时，新跳出的页面出现了保价说明，详细列出了理赔规则，需要用户自行下滑页面查看。规则第一条写道：“保价快件，按照实际价值损失赔偿（物品损坏可以维修的，在保价金额的限额内赔偿维修费用），请按照货物价值足额申报价值并支付费用，理赔时请提供真实有效价值证明（如发票、合同、付款凭证组合），顺丰会结合市场价值和第三方机构意见评估损失价值（不包含商业机会、预计收益等间接损失），不足额保价部分或超额保价部分均无法获得赔偿。”

顺丰还在理赔规则中提示：“如您无法证明托寄物品的实际价值，顺丰将全额退还您的保价费用，按照未保价快件进行赔偿。”按照顺丰的规定，未保价物品最高赔付7倍运费。

其他快递企业也有各自的保价赔付规则。中通的保价申报价值上限为3万元，保价的快件按照实际价值损失赔偿，赔付时需提供真实有效价值证明，中通快递结合市场价值和保险公司意见评估损失价值，不足额保价或超额保价部分均无法获得赔偿。圆通要求交寄的快件单票价值不超过3万元，如保价快件破损、损毁或丢失、短少，按实际损失价值赔偿，最高不超过保价金额。

申通要求保价快件的实际价值不超过2万元，若快件毁损灭失的，由快递服务单位在约定保价价值内按实际损失赔偿。京东快递在保价声明中称，若运送过程中由于京东责任造成损失，京东会按照货物实际声明价值和损失比例进行赔偿。

寄贵重物品需保存好价值证明

综合各大快递企业的赔付规则来看，多数企业均强调“赔付时需提供真实有效价值证明”“按照实际价值损失赔偿”。因此，消费者在寄送贵重物品时，需保存好相应的价值证明，如购物发票、付款凭证等，避免因无法证明物品价值而难以获得赔付，一旦商品出现损坏也要及时保留证据，以供评估损失的价值。在选择保价服务时，也要注意快递企业的保价申报价值上限。

此外，还有一些物品无法进行保价，消费者在寄递时需格外注意。顺丰就表示，对价值不易核实的物品，如古玩字画、纪念币、翡翠原石、观赏石，以及易损或不易妥善包装的物品如玉雕、木雕、紫砂壶等，不提供保价服务。（马婧）