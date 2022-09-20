国家卫健委：9月19日新增新冠肺炎本土确诊病例104例 本土无症状感染者525例

9月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例152例。其中境外输入病例48例（广东15例，北京8例，福建7例，上海5例，四川5例，内蒙古2例，黑龙江2例，天津1例，江苏1例，河南1例，云南1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，内蒙古1例，河南1例）；本土病例104例（贵州41例，四川33例，西藏16例，天津3例，云南3例，黑龙江2例，山东2例，浙江1例，河南1例，湖南1例，重庆1例），含35例由无症状感染者转为确诊病例（贵州18例，四川9例，山东2例，云南2例，黑龙江1例，浙江1例，河南1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例340例，其中境外输入病例47例，本土病例293例（海南89例，四川72例，广东37例，山东12例，广西12例，黑龙江11例，西藏10例，北京7例，内蒙古7例，河南7例，辽宁4例，陕西4例，天津3例，山西3例，江苏3例，重庆3例，贵州2例，河北1例，吉林1例，浙江1例，江西1例，湖北1例，青海1例，新疆1例），解除医学观察的密切接触者20574人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例577例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23484例，累计治愈出院病例22907例，无死亡病例。

截至9月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3458例（其中重症病例40例），累计治愈出院病例239794例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248478例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5840744人，尚在医学观察的密切接触者171316人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者637例，其中境外输入112例，本土525例（贵州208例，西藏160例，黑龙江44例，四川37例，天津15例，新疆12例，湖北11例，河南7例，广西7例，海南5例，青海4例，河北3例，云南3例，江西2例，甘肃2例，上海1例，浙江1例，山东1例，湖南1例，广东1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1564例，其中境外输入102例，本土1462例（西藏680例，江西95例，辽宁84例，海南73例，广西63例，河南58例，山东46例，四川45例，青海43例，黑龙江41例，贵州38例，新疆37例，河北33例，广东22例，内蒙古20例，天津17例，吉林17例，湖北15例，甘肃13例，陕西7例，北京4例，福建4例，安徽3例，江苏2例，山西1例，上海1例）；当日转为确诊病例42例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者17018例（境外输入777例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6407183例。其中，香港特别行政区407530例（出院81135例，死亡9901例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区5998860例（出院13742例，死亡10579例）。