赋能健康科普 《千名医师讲中医》干货满满

为更好满足广大群众的中医药健康科普需求，持续推动中医药健康文化传播，国家中医药管理局办公室联合人民健康于2021年8月4日开启《千名医师讲中医》系列科普直播栏目。截至目前，栏目已在人民好医生平台累计推出27期节目，单期平均播放量超过30万人次，多个平台累积总播放量达1190万人次。

《千名医师讲中医》组织权威中医药专家，以多种形式宣传普及中医药文化理念和养生保健知识方法，推动中医药健康文化传播。科普内容覆盖心血管、妇产科、眼科、男科、骨科、泌尿科等14个领域。其中，播放量较高且网友较为关注的有中医药防治近视、中医调理治疗子宫内膜异位症、中医推拿矫正不良体态等多期科普视频，通俗易懂的科普知识让公众“听得懂、能掌握、会运用”，使得中医药科普更贴近、更融入群众生活。

据了解，《千名医师讲中医》将继续整合优质的中医药专家资源，坚持传播科学的中医药健康知识，针对公众普遍关注关心的疾病问题组织相关科普直播，持续提升公众中医药健康文化素养。栏目也将大力弘扬中医药文化，在更多人心中播撒中医药文化的种子，加速其生根发芽。